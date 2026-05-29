"El tiempo se agota para el régimen cubano", advierten expertos en Foreign Affairs

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Dos destacados académicos cubanoamericanos publicaron en Foreign Affairs un análisis que advierte que el tiempo se agota para el régimen cubano y la única salida viable es un acuerdo negociado con la administración Trump antes de que la presión acumulada desemboque en un colapso humanitario o una intervención militar estadounidense.

El artículo, titulado «La única opción de Cuba» y firmado por Michael J. Bustamante, titular de la Cátedra Emilio Bacardí Moreau en Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, y Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group en Washington D.C., describe una espiral de presiones sin precedentes sobre la isla.

Los autores señalan que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por comandos estadounidenses en enero de 2026 cortó el suministro de petróleo venezolano subsidiado que sostenía a Cuba, y que el bloqueo de facto de petróleo mantenido por Trump durante los últimos cinco meses —dejando pasar solo un tanquero ruso— ha llevado al país al precipicio.

El resultado es una crisis energética catastrófica: apagones diarios e impredecibles, servicios básicos paralizados y una ciudadanía al límite de su resistencia.

Bustamante y Herrero detallan una escalada diplomática y militar de alto voltaje que el régimen ha subestimado.

A mediados de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita sorpresa a La Habana —un día después de que el ministro de Energía cubano admitiera públicamente que la isla no tenía reservas de petróleo— y entregó un ultimátum: Cuba debe romper sus vínculos de seguridad con China y Rusia, cerrar sus estaciones de escucha en territorio cubano, reformar la economía y liberar presos políticos.

La delegación de la CIA que acompañó a Ratcliffe incluyó al líder de la operación de captura de Maduro, un mensaje simbólico imposible de ignorar.

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación federal contra Raúl Castro por ordenar el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que costó la vida a cuatro personas. Ese mismo día, el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz entró al Caribe.

Según un reporte de Politico del pasado miércoles, el Pentágono lleva meses posicionando tropas y armamento en la región y solo falta la aprobación de Trump para actuar.

Un día después, Axios reveló que la administración describe su estrategia internamente como «aceleracionismo» y que ya realizó ejercicios de simulación militar para escenarios de intervención en Cuba, creyendo que el régimen podría colapsar este verano.

Frente a esta presión, La Habana ha respondido con gestos que Washington considera insuficientes: la liberación de algunos presos políticos, un decreto de indulto para 2,000 presos comunes y una apertura a inversiones cubanoamericanas.

El régimen apostó a que la guerra de Estados Unidos con Irán distraería a la administración Trump y a que las elecciones de mitad de mandato de noviembre cambiarían el panorama político. Bustamante y Herrero califican esa apuesta de error estratégico fatal.

Los autores reconocen la dimensión moral de la coerción económica estadounidense, pero son contundentes: «La responsabilidad de evitar la catástrofe recae ahora sobre La Habana».

El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que otorga al Tesoro y al Departamento de Estado poder inmediato para imponer sanciones secundarias a empresas extranjeras que operen con empresas estatales cubanas en sectores estratégicos como minería, energía y finanzas, con plazo hasta el 5 de junio.

Varias compañías, entre ellas las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd y la minera canadiense Sherritt International, ya suspendieron operaciones en la isla.

Marco Rubio admitió el 21 de mayo que «no hay mucho avance» en las negociaciones con el régimen, y advirtió que «Cuba no podrá seguir ganando tiempo ni esperar a que cedamos».

Bustamante y Herrero consideran que la mejor salida es un acuerdo negociado en el que La Habana haga concesiones suficientes para que Trump pueda presentarlo como una victoria, evitando así el colapso humanitario y el riesgo de una intervención militar a 90 millas de Florida.