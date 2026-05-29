Se hospeda en un hotel de Varadero y lo que encontró desata la polémica: «Esto es solo la parte I»

La creadora de contenido cubana La Rose compartió una reseña del hotel Selectum Family Resort Varadero en la que lo califica como uno de los peores establecimientos que ha visitado en su vida, desatando una avalancha de reacciones de otros usuarios que vivieron experiencias similares.

El video, etiquetado como «Parte 1», acumuló en menos de 24 horas más de 60,000 vistas, 4,158 likes y 313 comentarios, lo que refleja el nivel de identificación que generó entre quienes han pasado por ese hotel o por establecimientos similares en Cuba.

«El famoso hotel en Varadero del que tanto hablan y al que tanta promoción le dan, ha sido de los peores hoteles que he ido en mi vida», afirma la autora del video.

Llegó al mediodía y tuvo que esperar hasta las tres de la tarde para obtener habitación, porque el hotel no ofrece servicio de entrada anticipada ni siquiera pagando.

«Cambié más de tres veces de habitación, nunca me pude bañar en la playa y de la comida mejor ni hablemos», resume.

En la primera habitación, el minibar contenía únicamente agua. Al revisar el baño encontró problemas de mantenimiento y hasta una gotera desde el techo.

En el snack bar, la única bebida disponible era refresco Zuko (instantáneo) y la comida se reducía a sándwiches de atún y pollo que, según ella, dejó «prácticamente enteros» por la mala calidad del pan.

«Supongo que ya que no puedo comer, al menos puedo emborracharme», ironizó al dirigirse al bar, donde sí encontró variedad de bebidas.

El único aspecto que rescató del hotel fue la atención al cliente, a la que otorgó un 10 de 10.

Los comentarios de la publicación reflejan un patrón que se repite. Un usuario que aseguró estar en el hotel en el momento de la publicación escribió: «Yo estoy aquí ahora mismo y nada sirve, pintaban una cosa y esto es todo lo contrario».

Otro relató su visita de hace unos 15 días: «El bufet era un desastre, sin contar que la cerveza estaba caliente y quitaban la corriente a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde».

Sin embargo, quienes visitaron el mismo hotel hace dos años tienen una percepción radicalmente distinta.

«Yo fui hace dos años y estaba espectacular... Literalmente el mejor que había ido. La comida de lujo... Las habitaciones y todo lo demás de excelencia», escribió un usuario, añadiendo: «Qué pena que cueste tanto y ahora esté tan malo».

Varios comentarios apuntan a un trato diferenciado según la nacionalidad del huésped. «He ido varias veces en varias temporadas y llegué a la conclusión de que creo que tiene que ver con el verano, que la mayoría de los huéspedes son cubanos, y a los cubanos el trato es diferente... He ido en temporadas que solo hay turistas y la atención 10/10», señaló otro usuario.

Otras cubanas han compartido malas experiencias en hoteles de Varadero en meses anteriores, y turistas españoles también han denunciado la pésima calidad de las comidas en establecimientos similares.

El deterioro se produce en un contexto de crisis profunda del sector del turismo en Cuba. La ocupación hotelera cayó al 21,5% en 2026, con más de ocho de cada diez habitaciones vacías, lo que ha llevado a las cadenas a aplicar rebajas de hasta 25% para intentar llenar plazas.

La autora del video prometió una segunda parte con más detalles de lo ocurrido durante su estancia, y un usuario ya anticipó el tono de lo que viene: «Nadie tiene idea de la cantidad de videos que tienes en esa galería del hotel, lo que han visto aquí es poco».