Así quedó la vivienda de la pareja cubana tras la agresión a un mexicano en Cancún

Captan cómo quedó la vivienda de cubanos acusados de agredir a un mexicano en Cancún

Un video publicado este jueves en TikTok muestra el estado en que quedó la vivienda de una pareja cubana en la Supermanzana 23 de Cancún, Quintana Roo, tras los disturbios desatados por la denuncia de un ciudadano mexicano que afirmó haber sido golpeado por el presunto dueño de un perro sin correa.

El clip documenta visualmente los daños causados al inmueble: ventanas rotas, puertas dañadas y el portón de entrada destruido, resultado del ataque de varias personas que se congregaron frente a la propiedad para protestar contra el cubano identificado como Rigoberto «N».

El detonante fue la denuncia pública del mexicano afectado, quien difundió un video en redes sociales mostrando sus lesiones tras afirmar que fue mordido por el animal y luego golpeado físicamente por su presunto dueño cubano.

El contenido se viralizó rápidamente y horas después usuarios convocaron a una protesta frente a la vivienda con mensajes que invitaban burlonamente a «visitar la piñata cubana».

La turba lanzó piedras y botellas contra la fachada, lo que obligó al despliegue de un fuerte operativo de seguridad integrado por Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y equipos antimotines para dispersar a la multitud.

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez confirmó el operativo mediante comunicado oficial, señalando que fue activado «derivado de un reporte relacionado con una alteración al orden público en la zona» y que durante la atención de los hechos «se registraron daños en un inmueble».

Rigoberto «N» fue rescatado por policías municipales con apoyo de fuerzas federales y presentado ante un juez cívico.

Posteriormente, la pareja cubana quedó bajo resguardo migratorio a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que tiene hasta 15 días hábiles para resolver su situación, con posibilidad de alojamiento en estación migratoria de hasta 60 días según la Ley de Migración de México.

Durante el operativo, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención prehospitalaria a Yudelmis «N», pareja del cubano, quien se encontraba en estado de gravidez.

El episodio se enmarca en una creciente tensión social en la Supermanzana 23, zona donde se ha concentrado una parte significativa de la comunidad migrante cubana en Cancún.

En las semanas previas, la zona acumuló varios incidentes graves: cuatro cubanos fueron detenidos el 21 de mayo por balear a un cantante cubano con al menos nueve impactos; el 5 de mayo una cubana murió apuñalada por su expareja en un caso investigado como feminicidio; y el 26 de mayo un cubano fue detenido por presunto robo a una notaría.

El 16 de abril, vecinos de la Supermanzana 23 ya habían protestado frente al ayuntamiento de Benito Juárez denunciando al menos 10 incidentes mensuales de agresiones y robos en la zona.

Este clima social se enmarca en un flujo migratorio sin precedentes: según un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo, 4,353 cubanos fueron deportados de Estados Unidos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, convirtiéndose en el grupo más numeroso entre los nacionales de terceros países expulsados hacia territorio mexicano, muchos de los cuales se asientan en Cancún en condiciones económicas precarias.

Hasta el momento de los reportes, ni la Fiscalía de Quintana Roo ni las autoridades municipales habían informado sobre la apertura formal de investigaciones relacionadas con los disturbios o la denuncia inicial de agresión.