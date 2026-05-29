Comando Sur muestra operaciones en el Caribe: ¿Mensaje para Cuba?

Vídeos relacionados:

El Comando Sur de Estados Unidos publicó este jueves una fotografía de un MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines despegando del USS Iwo Jima en el Mar Caribe, en una nueva demostración de la sostenida presencia militar estadounidense en la región que mantiene en alerta al régimen cubano.

La imagen, difundida por la cuenta oficial del SOUTHCOM en X, muestra la aeronave tiltrotor de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines en pleno vuelo con el número táctico «06» visible en el fuselaje. La fotografía fue tomada el 13 de mayo durante operaciones de vuelo a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7), mientras navegaba por el Caribe.

Según USNI News, el grupo anfibio del Iwo Jima y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines regresaban a casa tras diez meses de despliegue iniciado en agosto de 2025, en el marco de la Operación Southern Spear, cuyo objetivo declarado es interrumpir el narcotráfico y eliminar organizaciones designadas como terroristas en el hemisferio.

La publicación se enmarca en una campaña sostenida de demostraciones de fuerza del Comando Sur en el Caribe durante 2026. El 20 de mayo, SOUTHCOM anunció la llegada del portaaviones USS Nimitz al Caribe para participar en el ejercicio multinacional Southern Seas 2026, la undécima edición desde 2007.

El 4 de mayo, el Comando Sur realizó un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas, con un saldo de tres muertos.

Un ataque similar había ocurrido el 13 de febrero, también con tres muertos. En abril, SOUTHCOM y la Cuarta Flota realizaron el ejercicio FLEX2026 en Cayo Hueso, con uso de inteligencia artificial, drones y sistemas no tripulados.

Cuba, aunque no es el objetivo declarado de la operación, queda dentro del radio operativo inmediato de todas estas maniobras.

EE.UU. acumuló más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de la isla desde el 4 de febrero de 2026, con más de 20 misiones de reconocimiento usando aeronaves P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y el dron MQ-4C Triton, algunos vuelos a menos de 64 km de la costa cubana.

El contexto geopolítico es de alta tensión. Rusia acusó a Washington de preparar una intervención armada contra Cuba y comparó la situación con la operación en Venezuela de enero de 2026. Sin embargo, el embajador ruso en La Habana, Víktor Koronelli, descartó evacuar ciudadanos rusos y declaró que la evacuación «no está en la agenda».

Moscú y La Habana negocian nueva cooperación militar al amparo de un acuerdo intergubernamental firmado en marzo de 2025 y ratificado por Putin en octubre de ese año, lo que añade una dimensión adicional a la tensión en la región.

El presidente Donald Trump restó dramatismo al despliegue el 21 de mayo al negar que el USS Nimitz buscara intimidar a Cuba y afirmar: «Vamos a ayudarlos».

El costo total de la Operación Southern Spear se estima en al menos 4,700 millones de dólares para el teatro Caribe, Venezuela y Pacífico Oriental, según estimaciones del inspector general, lo que subraya la escala del compromiso militar estadounidense en una región donde Cuba ocupa un lugar central en el debate estratégico.