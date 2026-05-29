Comunidad cubana en México rompe el silencio tras caso viral en Cancún: «No todos somos iguales»

Imagen de las personas repudiando al cubano que agredió a un mexicano en Cancún.

Vídeos relacionados:

Tras la viralización de un incidente en la Supermanzana 23 de Cancún, donde un ciudadano cubano fue señalado de agredir a un mexicano que le reclamó por la mordedura de su perro, integrantes de la comunidad cubana radicada en México salieron a pronunciarse públicamente para rechazar que la conducta de una sola persona los represente a todos.

El caso desencadenó disturbios la tarde-noche del pasado miércoles, cuando cerca de 200 personas se congregaron frente al domicilio del señalado con intención de confrontarlo. Al no encontrarlo, algunos asistentes lanzaron piedras y botellas contra la vivienda, causando daños materiales y obligando al despliegue de un operativo con Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y equipos antimotines. Los ciudadanos se retiraron alrededor de las 21:30 horas.

Posteriormente, el ciudadano cubano identificado extraoficialmente como Rigoberto «N» y su pareja Yudelmis «N» fueron asegurados y trasladados al Instituto Nacional de Migración, donde de manera extraoficial trascendió que podría enfrentar un proceso de repatriación a Cuba.

Ante el clima de hostilidad generado en redes sociales, varios cubanos residentes en México alzaron la voz con un mensaje común: condenar la agresión, agradecer la hospitalidad mexicana y evitar que el incidente derive en estigmatización colectiva.

El usuario «Bitácora de un Dentista en México» fue uno de los más difundidos, al expresar sentir «rabia y vergüenza» por la conducta del compatriota involucrado. «Ese comportamiento no representa a la mayoría, pero nos mancha a todos», escribió, dirigiendo además una disculpa directa al pueblo mexicano.

Alexander de la Paz, cubano con más de 27 años de residencia en México, criticó las actitudes de confrontación y superioridad que, a su juicio, algunos compatriotas recién llegados mantienen en territorio mexicano, y exhortó a enfocarse en trabajar y respetar las normas del país.

Freddy Torres Wong, residente en México desde hace cinco años, calificó la agresión como «vergonzosa» y describió al país como «una nación noble, solidaria y generosa», reiterando que la inmensa mayoría de los migrantes cubanos busca trabajar e integrarse.

El incidente no es aislado. El pasado 16 de abril, vecinos de la misma Supermanzana 23 ya habían protestado frente al ayuntamiento de Benito Juárez exigiendo mayor seguridad e intervención migratoria, tras viralizarse otra pelea protagonizada por cubanos. En esa ocasión, residentes denunciaron al menos diez incidentes mensuales de agresiones y robos en las Supermanzanas 22, 23, 24, 26 y 27.

El episodio también tiene una dimensión más amplia. Según un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo, entre enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13,000 personas de terceros países, siendo los cubanos el grupo más numeroso con 4,353 deportados, muchos de los cuales terminan asentándose en ciudades como Cancún en condiciones económicas precarias y sin permiso de trabajo.

Marylín Torres Leal, presidenta de la fundación de atención al migrante CISVAC, alertó que desde inicios de 2026 crece la discriminación hacia cubanos en Cancún: dificultad para encontrar empleo, negativa a rentarles viviendas, insultos en la calle e incluso carteles en el centro de la ciudad que aclaran «no se aceptan cubanos».

«Mucha gente pagará los platos rotos de otros, lo que es preocupante. El tema puede escalar y hacerse peor, de no tomarse cartas en el asunto», advirtió Torres Leal.