Comunidad cubana en México rompe el silencio tras caso viral en Cancún: «No todos somos iguales»

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Tras la viralización de un incidente en la Supermanzana 23 de Cancún, donde un ciudadano cubano fue señalado de agredir a un mexicano que le reclamó por la mordedura de su perro, integrantes de la comunidad cubana radicada en México salieron a pronunciarse públicamente para rechazar que la conducta de una sola persona los represente a todos.
El caso desencadenó disturbios la tarde-noche del pasado miércoles, cuando cerca de 200 personas se congregaron frente al domicilio del señalado con intención de confrontarlo. Al no encontrarlo, algunos asistentes lanzaron piedras y botellas contra la vivienda, causando daños materiales y obligando al despliegue de un operativo con Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y equipos antimotines. Los ciudadanos se retiraron alrededor de las 21:30 horas.
Posteriormente, el ciudadano cubano identificado extraoficialmente como Rigoberto «N» y su pareja Yudelmis «N» fueron asegurados y trasladados al Instituto Nacional de Migración, donde de manera extraoficial trascendió que podría enfrentar un proceso de repatriación a Cuba.
Ante el clima de hostilidad generado en redes sociales, varios cubanos residentes en México alzaron la voz con un mensaje común: condenar la agresión, agradecer la hospitalidad mexicana y evitar que el incidente derive en estigmatización colectiva.
El usuario «Bitácora de un Dentista en México» fue uno de los más difundidos, al expresar sentir «rabia y vergüenza» por la conducta del compatriota involucrado. «Ese comportamiento no representa a la mayoría, pero nos mancha a todos», escribió, dirigiendo además una disculpa directa al pueblo mexicano.
Alexander de la Paz, cubano con más de 27 años de residencia en México, criticó las actitudes de confrontación y superioridad que, a su juicio, algunos compatriotas recién llegados mantienen en territorio mexicano, y exhortó a enfocarse en trabajar y respetar las normas del país.
Freddy Torres Wong, residente en México desde hace cinco años, calificó la agresión como «vergonzosa» y describió al país como «una nación noble, solidaria y generosa», reiterando que la inmensa mayoría de los migrantes cubanos busca trabajar e integrarse.
El incidente no es aislado. El pasado 16 de abril, vecinos de la misma Supermanzana 23 ya habían protestado frente al ayuntamiento de Benito Juárez exigiendo mayor seguridad e intervención migratoria, tras viralizarse otra pelea protagonizada por cubanos. En esa ocasión, residentes denunciaron al menos diez incidentes mensuales de agresiones y robos en las Supermanzanas 22, 23, 24, 26 y 27.
El episodio también tiene una dimensión más amplia. Según un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo, entre enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13,000 personas de terceros países, siendo los cubanos el grupo más numeroso con 4,353 deportados, muchos de los cuales terminan asentándose en ciudades como Cancún en condiciones económicas precarias y sin permiso de trabajo.
Marylín Torres Leal, presidenta de la fundación de atención al migrante CISVAC, alertó que desde inicios de 2026 crece la discriminación hacia cubanos en Cancún: dificultad para encontrar empleo, negativa a rentarles viviendas, insultos en la calle e incluso carteles en el centro de la ciudad que aclaran «no se aceptan cubanos».
«Mucha gente pagará los platos rotos de otros, lo que es preocupante. El tema puede escalar y hacerse peor, de no tomarse cartas en el asunto», advirtió Torres Leal.
Preguntas frecuentes sobre el incidente de agresión en Cancún y la comunidad cubana en México
CiberCuba te lo explica:
¿Qué desató el reciente incidente entre un cubano y un mexicano en Cancún?
El incidente fue provocado por un ciudadano cubano que agredió físicamente a un mexicano tras ser cuestionado por la mordedura de su perro sin correa. La agresión se viralizó en redes sociales, generando una protesta vecinal y un despliegue de seguridad en la Supermanzana 23 de Cancún.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en México ante este incidente?
La comunidad cubana en México ha condenado la agresión, destacando que la conducta violenta no representa a todos los cubanos. Varios miembros de la comunidad han agradecido la hospitalidad mexicana y han hecho un llamado a evitar la estigmatización colectiva de los cubanos en México.
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¿Qué medidas legales se han tomado tras el incidente en Cancún?
El ciudadano cubano y su pareja fueron asegurados y trasladados al Instituto Nacional de Migración, donde podrían enfrentar un proceso de repatriación a Cuba. No se ha informado oficialmente sobre detenciones o la apertura de investigaciones formales por parte de las autoridades locales.
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¿Cuál es el contexto migratorio de los cubanos en Cancún?
En los últimos años, Cancún ha recibido un flujo migratorio significativo de cubanos, muchos de los cuales han sido deportados de Estados Unidos y enfrentan condiciones de vida precarias. Este grupo es el más numeroso entre los deportados de terceros países a México, y a menudo enfrenta rechazo social y dificultades para integrarse.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.