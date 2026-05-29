Se fue a Cuba y esta fue toda la comida que se llevó de EE.UU.: "Acabó con el supermercado completo"

Una cubana residente en Estados Unidos mostró en TikTok todo lo que compró en Costco para llevarse a Cuba durante su viaje: queso crema, salamis, jamones, prosciutto, mozzarella, ensalada de pollo y purés, en lo que ella misma describió como un cambio radical respecto a sus viajes anteriores.

Day, identificada en TikTok como @daymetsuarez0, publicó el pasado domingo un video de 57 segundos en el que explica su nueva estrategia: «Siempre venía con los maletines atestados en ropa y en cosas para regalar. Esta vez dije no voy a llevar nada de eso, solamente voy a llevar comida».

La creadora detalla que la decisión responde a un propósito claro: alimentar bien a quienes la rodean durante su estancia en la isla.

«Cosas para yo comer, consumir en el tiempo que voy a estar aquí y mi familia y todos los allegados que vienen y uno poderle brindar cosas ricas que nunca han comido», explica en el video.

Entre los productos que muestra aparecen un queso crema gigante de Costco, salamis, jamones envasados al vacío, una ensalada de pollo con pasas, prosciutto y un queso mozzarella grande, también de Costco.

Para los purés en frascos de cristal, Day optó por una solución práctica: «Los purés sí los voy a mandar en paquetería. Para que no se me rompieran porque son de cristal».

El resto de los productos, todos envasados al vacío, los llevó directamente en la maleta: «Esto es al vacío. Esto lo pueden traer sin ningún tipo de problema».

La normativa aduanera cubana vigente permite la entrada de alimentos en equipaje acompañado libre de arancel y sin límite de cantidad, siempre que vayan separados del resto del equipaje, lo que facilita este tipo de traslados.

El video de Day no es un caso aislado. La práctica de cubanas que muestran su compra en Costco para llevar a Cuba se ha vuelto recurrente en redes sociales, especialmente entre la diáspora radicada en Miami.

En junio de 2025, otra cubana en EE.UU. preparaba carne, bacon y croquetas para llevar a sus familiares en la isla, citando el desabastecimiento como razón principal.

La tendencia refleja una crisis alimentaria que en 2026 alcanza niveles críticos en Cuba.

Según datos del Programa de Monitoreo Alimentario correspondientes a este mes, el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos por inflación y caída del poder adquisitivo.

El 33,9% de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, frente al 24,6% registrado en 2024.

Además, el 80,4% de las familias ve afectada su capacidad de cocinar por los prolongados cortes eléctricos.

El Programa Mundial de Alimentos estima que Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, mientras que la producción agrícola nacional se ha derrumbado: entre 2018 y 2023, la producción de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87%, la de frijoles un 70% y la de leche un 58%.

Ante el fracaso del Estado cubano en garantizar el abastecimiento básico, la diáspora se ha convertido en una red informal de suministro para sus familias, convirtiendo las maletas en despensas y a Costco en el supermercado más popular de quienes viajan a la isla.