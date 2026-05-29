Se fue a Cuba y esta fue toda la comida que se llevó de EE.UU.: "Acabó con el supermercado completo"

Una cubana residente en Estados Unidos mostró en TikTok todo lo que compró en Costco para llevarse a Cuba durante su viaje: queso crema, salamis, jamones, prosciutto, mozzarella, ensalada de pollo y purés, en lo que ella misma describió como un cambio radical respecto a sus viajes anteriores.
Day, identificada en TikTok como @daymetsuarez0, publicó el pasado domingo un video de 57 segundos en el que explica su nueva estrategia: «Siempre venía con los maletines atestados en ropa y en cosas para regalar. Esta vez dije no voy a llevar nada de eso, solamente voy a llevar comida».
La creadora detalla que la decisión responde a un propósito claro: alimentar bien a quienes la rodean durante su estancia en la isla.
«Cosas para yo comer, consumir en el tiempo que voy a estar aquí y mi familia y todos los allegados que vienen y uno poderle brindar cosas ricas que nunca han comido», explica en el video.
Entre los productos que muestra aparecen un queso crema gigante de Costco, salamis, jamones envasados al vacío, una ensalada de pollo con pasas, prosciutto y un queso mozzarella grande, también de Costco.
Para los purés en frascos de cristal, Day optó por una solución práctica: «Los purés sí los voy a mandar en paquetería. Para que no se me rompieran porque son de cristal».
El resto de los productos, todos envasados al vacío, los llevó directamente en la maleta: «Esto es al vacío. Esto lo pueden traer sin ningún tipo de problema».
La normativa aduanera cubana vigente permite la entrada de alimentos en equipaje acompañado libre de arancel y sin límite de cantidad, siempre que vayan separados del resto del equipaje, lo que facilita este tipo de traslados.
El video de Day no es un caso aislado. La práctica de cubanas que muestran su compra en Costco para llevar a Cuba se ha vuelto recurrente en redes sociales, especialmente entre la diáspora radicada en Miami.
En junio de 2025, otra cubana en EE.UU. preparaba carne, bacon y croquetas para llevar a sus familiares en la isla, citando el desabastecimiento como razón principal.
La tendencia refleja una crisis alimentaria que en 2026 alcanza niveles críticos en Cuba.
Según datos del Programa de Monitoreo Alimentario correspondientes a este mes, el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos por inflación y caída del poder adquisitivo.
El 33,9% de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, frente al 24,6% registrado en 2024.
Además, el 80,4% de las familias ve afectada su capacidad de cocinar por los prolongados cortes eléctricos.
El Programa Mundial de Alimentos estima que Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, mientras que la producción agrícola nacional se ha derrumbado: entre 2018 y 2023, la producción de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87%, la de frijoles un 70% y la de leche un 58%.
Ante el fracaso del Estado cubano en garantizar el abastecimiento básico, la diáspora se ha convertido en una red informal de suministro para sus familias, convirtiendo las maletas en despensas y a Costco en el supermercado más popular de quienes viajan a la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba y el apoyo desde el extranjero
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos en el extranjero envían alimentos a Cuba?
La práctica de enviar alimentos desde el extranjero a Cuba se ha vuelto común debido a la grave crisis alimentaria que atraviesa la isla. El 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos por la inflación y la caída del poder adquisitivo. Además, la producción agrícola nacional ha disminuido drásticamente, lo que obliga a depender de las importaciones y el apoyo de la diáspora.
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¿Qué alimentos son comunes en los envíos hacia Cuba?
Los envíos suelen incluir productos que son difíciles de encontrar en Cuba, como queso, salamis, jamones, prosciutto, mozzarella, ensalada de pollo y purés. Estos alimentos son seleccionados para garantizar una buena alimentación a los familiares y amigos en la isla durante la estancia de los visitantes o como envíos desde el exterior.
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¿Cómo afecta la crisis a la capacidad de cocinar en los hogares cubanos?
La crisis en Cuba no solo afecta la disponibilidad de alimentos, sino también la capacidad de cocinarlos. El 80,4% de las familias enfrenta dificultades para cocinar debido a los prolongados cortes eléctricos, lo que agrava aún más la situación de inseguridad alimentaria en el país.
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¿Qué impacto tiene la diáspora cubana en el suministro de alimentos en la isla?
La diáspora cubana juega un papel crucial en el suministro de alimentos, convirtiéndose en una red informal de apoyo para sus familias en Cuba. Las maletas de quienes viajan a la isla se han transformado en despensas, y lugares como Costco se han vuelto populares entre los cubanos en el extranjero para adquirir productos destinados a sus familiares en la isla.
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¿Qué facilidades ofrece la normativa aduanera cubana para el ingreso de alimentos?
La normativa aduanera cubana permite la entrada de alimentos en equipaje acompañado libre de arancel y sin límite de cantidad, siempre que estén separados del resto del equipaje. Esta regulación facilita el traslado de alimentos desde el extranjero para aliviar la crisis alimentaria que vive el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.