El régimen convierte a Cienfuegos en escenario de simulacros bélicos ante una supuesta invasión de EE.UU.

Con la “guerra de todo el pueblo” como bandera, el régimen moviliza estructuras militares en Cienfuegos

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El régimen cubano realizó este viernes en Cienfuegos el décimoquinto Día Nacional de la Defensa, con simulacros bélicos por mar y aire cuyo objetivo declarado fue preparar a los órganos locales para enfrentar una posible invasión enemiga y restablecer la capacidad defensiva del territorio.

La Zona de Defensa 270705 Castillo-CEN del municipio de Cienfuegos fue el epicentro de un despliegue integral de estructuras de dirección y mando que se extendió a lo largo de toda la provincia, reportó el periódico oficial 5 de Septiembre.

La Marina de Guerra Revolucionaria desarrolló un ejercicio práctico desde la bahía de Cienfuegos simulando acciones para enfrentar al enemigo desde el mar.

En paralelo, se realizó un simulacro de protección a la población ante un golpe aéreo limitado, en el que el subgrupo de salud actuó en la evacuación de posibles heridos y brindó atención médica especializada en el área, indicó la fuente.

Complementaron la jornada clases combinadas dirigidas a las Brigadas de Producción y Defensa, y un ejercicio táctico de la Zona de Defensa para contrarrestar acciones enemigas infiltradas por mar y aire.

Yadira Pérez Negrín, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, expuso ante Armando Carranza Valladares y Yolexis Rodríguez Armada, presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, la importancia estratégica de las acciones.

"Es imperativo elevar la cohesión defensiva y la práctica para proteger a la población", subrayó.

Las autoridades cerraron la jornada de Cienfuegos citando al Titán de Bronce, Antonio Maceo (1845-1896): "El que intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la contienda".

Los ejercicios de la conocida como Perla del Sur se producen en un momento de máxima tensión entre La Habana y Washington. El miércoles, la Asamblea Nacional del Poder Popular emitió una declaración alertando sobre una "real y peligrosa amenaza de agresión militar directa" por parte de Estados Unidos y pidió el respaldo de parlamentos de todo el mundo.

Antes, el 19 de mayo, la portal informativo estadounidense Politico informó que el Pentágono y el Comando Sur habían iniciado sesiones de planificación para posibles acciones militares contra Cuba, desde un ataque aéreo puntual hasta una invasión terrestre, aunque un funcionario de la Casa Blanca aclaró que esa planificación no significaba que Trump hubiera tomado una decisión de atacar la isla.

El gobierno de la isla declaró 2026 como "Año de Preparación para la Defensa" e instituyó ejercicios cada fin de semana bajo la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, que moviliza a civiles, milicias y estructuras municipales para sostener una resistencia prolongada ante una agresión externa.

Los simulacros anteriores han generado burlas masivas en redes sociales por el uso de armamento obsoleto y tácticas anacrónicas. En febrero, en Taguasco, Sancti Spíritus, yuntas de bueyes transportaban dados de metal para bloquear carreteras como parte del adiestramiento defensivo.

En ese contexto, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil publicó una guía que pedía a cada familia preparar un bolso de emergencia con medicamentos, agua, radio y velas, productos que en la práctica no se encuentran en las farmacias del Estado cubano, trasladando el peso de la preparación bélica a una población ya empobrecida por apagones y escasez.