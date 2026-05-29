Elías Amor alude a cambios importantes que vendrían para Cuba en junio

El economista Elías Amor afirmó en entrevista con CiberCuba que "en los primeros días del mes de junio vamos a recibir sorpresas" en Cuba, y que "es muy posible que se produzca algo muy importante en este proceso que estamos viendo".

Amor reconoció que sus informaciones son rumores y que no le habían dado detalles exactos sobre la naturaleza de los cambios.

"Quizá no debería haber dicho nada porque estos son rumores y tal, pero no quisiera manchar mi programa con este tipo de cosas", admitió, antes de añadir que "la ilusión que tenemos todos es de que Cuba sea libre y democrática, y yo el que más, porque a mí se me acaba mi tiempo".

El experto señaló además que, según la información recibida, "ya está pactado quién va a ser el que asuma esa posición" tras el eventual cambio, y que ese relevo provocará divisiones internas en el sistema cubano.

Según su experiencia, esas divisiones son precisamente el mecanismo que hace caer a los regímenes autoritarios: "Cuando las anomalías no se pueden corregir, el sistema se viene abajo".

El telón de fondo de esas alusiones es concreto: el 5 de junio vence el plazo fijado por la OFAC para que empresas e instituciones financieras extranjeras cierren sus operaciones con GAESA, el conglomerado militar cubano, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Ese plazo fue anunciado el 7 de mayo por el Departamento de Estado en el marco de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo. Además, el 20 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó siete cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Amor también mencionó con ironía que Raúl Castro cumple 95 años el 3 de junio, y descartó que una "extracción al estilo Maduro" tuviera sentido: "Yo creo que eso sería darle un estrellato que todo el mundo mirase hacia el pobre viejito, y nadie valoraría que es un asesino".

El economista comparó la situación con la de Francisco Franco en España en 1975: "Franco se murió en su cama y no pagó por ninguno de los crímenes cometidos meses antes de morirse".

No es la primera vez que el economista lanza predicciones de este tipo. El 30 de abril, en ese mismo espacio, ya había afirmado que Cuba estaría libre antes del verano, comparando el posible cambio con lo ocurrido en Venezuela.

Ese pronóstico se produce en un contexto de colapso económico: la CEPAL proyecta una caída del PIB cubano del 6,5 % en 2026, la peor de América Latina y el Caribe, mientras que The Economist Intelligence Unit estimó en marzo una contracción del 7,2 %.

La administración Trump ha aplicado más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026, con medidas dirigidas especialmente contra GAESA, en lo que analistas describen como la mayor presión externa sobre el régimen en décadas.