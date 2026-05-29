Cubana en la isla cumple sueño gracias a las redes: "No sé si entienden lo que esto significa para mí"

La creadora de contenido cubana ElyVlogs publicó ayer un emotivo video en TikTok en el que muestra cómo una seguidora que se convirtió en amiga le regaló un tocador con espejo —conocido como vanity—, cumpliendo así uno de los sueños más guardados de su vida.

En el video publicado desde Cuba, la creadora relata con emoción que siempre quiso tener ese espacio personal, pero que las circunstancias económicas nunca se lo permitieron.

«Yo no sé si ustedes entienden lo que significa esto para mí, porque cuando uno viene de no poder darse casi ningún gusto, aprende a guardar sueños chiquitos en silencio», dijo ElyVlogs ante la cámara.

El regalo llegó de manera inesperada a través de una persona que comenzó siguiendo su contenido y terminó convirtiéndose en una amiga cercana.

«La vida tenía otros planes porque no me lo compré yo, me lo regaló alguien que llegó a mi vida gracias a ustedes y todavía no puedo creer que una persona que empezó siendo una seguidora hoy se haya convertido en una amiga tan bonita», expresó.

La creadora, que también es madre, describió la realidad de crear contenido desde la isla sin recursos: «Tocaba resolver, trabajar, ser mamá, seguir creando contenido con lo que hubiera, aunque nadie se imaginara las ganas que tenía de tener un espacio así».

Para ElyVlogs, el tocador va mucho más allá de un objeto cotidiano: «Aunque parezca solo un vanity, para mí significa muchísimo más, porque detrás de este espejo hay una niña que soñaba con tener su rinconcito bonito y una mujer que sigue luchando por cumplir cada meta poquito a poquito».

El video es también un agradecimiento a su comunidad, a quienes atribuye haber traído personas y oportunidades a su vida: «Las redes no solo me han dado oportunidades, también me han regalado personas hermosas».

El caso de ElyVlogs se inscribe en una tendencia creciente en Cuba donde TikTok ha pasado de ser una plataforma de entretenimiento a convertirse en una herramienta de apoyo solidario y cumplimiento de metas. Otras creadoras cubanas compraron casas gracias a TikTok en octubre de 2025, y en mayo de este año una joven reunió entre sus seguidores 20,000 pesos cubanos para regalarle una herramienta de trabajo a su abuelo.

La monetización directa desde Cuba es limitada por las restricciones de las plataformas y el entorno económico de la isla, pero los lazos de solidaridad entre creadores y seguidores han generado historias de impacto real en la vida cotidiana de quienes crean contenido desde allí.

Lo que distingue el caso de ElyVlogs es que el regalo no provino de una transacción comercial, sino de un vínculo humano genuino forjado a través del contenido digital, algo que la propia creadora reconoce como el mayor valor de su comunidad.

«Gracias por acompañarme en este camino y por alegrarse conmigo en las cosas pequeñas, porque al final son las que más se sienten en el corazón», cerró ElyVlogs en su mensaje a los seguidores.