"Si yo pude, tú también puedes": compra una casa en Cuba gracias a las redes sociales

La creadora cubana de contenido conocida como @yaneisycanta_98 compartió con entusiasmo en TikTok que ha logrado comprarse una casa en Cuba gracias a su trabajo en redes sociales. En el video, donde aparece sonriente frente a un camión de mudanza, la joven escribió: “Compré una casa en Cuba”, acompañando la escena con un mensaje de motivación para quienes desean comenzar en este mundo digital.

“En enero de este año me empecé a tomar todo esto muy en serio… y olvidándome del qué dirán de las personas, he logrado muchas cosas”, dijo en su testimonio. Aseguró que fue un proceso difícil, pero que el amor por lo que hace le dio fuerza: “Cuando amas hacer alguna cosa nada de eso te detiene”.

La joven animó a sus seguidores a dejar atrás los prejuicios y comenzar a crear contenido: “Este mensaje va para ti… coge tu teléfono y en vez de ser espectadora, ponte a entretener al público”. También mostró parte de su nueva vivienda, señalando que aún necesita reparaciones, pero que confía en su constancia: “A esta casita que me compré le hace falta hacerle muchas cosas, pero todo eso es nada para una mente enfocada y que sabe lo que quiere”.

En la sección de comentarios, sus seguidores la felicitaron, mientras otros aprovecharon para preguntar por el costo de las viviendas en la isla. Ante una pregunta directa sobre cuánto pagó, la tiktokera respondió: “Sí”, confirmando que fue 4,000 dólares. Sobre los derechos de propiedad, aclaró: “Eso es falso”, en respuesta a un usuario que afirmó que en Cuba todas las casas pertenecen al Estado.

Las reacciones en la plataforma incluyen mensajes de aliento, dudas sobre el proceso de compra para extranjeros y reflexiones sobre la economía cubana. “Lo único bueno que hay en Cuba es eso, bro, que la casa es tuya y no pagas taxe ni nada en la vida”, escribió un usuario. Otro comentó: “Una casa en Cuba te la puedes encontrar hasta en 2,500 americanos”, mientras que alguien más replicó: “Eso ya no existe, hija. Está sobre los 10 mil para arriba”.

Este testimonio se suma a otros casos recientes de cubanas que han logrado adquirir viviendas en la isla gracias a sus ingresos generados desde las redes sociales. Una joven madre identificada como @anita.cubanita64 compartió que logró comprar su casa en Cuba tras años de sacrificio, asegurando que representa el futuro de su bebé y agradeciendo el apoyo de quienes la siguen.

También la influencer @caliope128 reveló que compró una casa en Villa Clara por 2,300 dólares gracias a los ingresos obtenidos en TikTok, destacando que aunque necesita reparaciones, es la realización de uno de sus mayores sueños.

En todos los casos, las protagonistas resaltan que sus logros no habrían sido posibles sin el respaldo de sus seguidores en redes sociales, donde han encontrado una vía alternativa para generar ingresos desde dentro de Cuba.

Estos casos individuales contrastan con la situación habitacional que vive el país. Cuba enfrenta un déficit de más de 800,000 viviendas y en lo que va de 2025 el régimen apenas ha construido el 0.3 % de esa cifra, según datos del propio Ministerio de la Construcción. La producción de materiales básicos está paralizada y las condiciones de habitabilidad empeoran cada año.

A este panorama se suma el crecimiento de barrios informales y asentamientos precarios que ya superan los 960 en todo el país, muchos sin acceso legal a servicios básicos y sin respaldo del sistema urbanístico nacional.

Ante la falta de alternativas reales, las autoridades han impulsado proyectos como la construcción de viviendas a partir de contenedores metálicos reciclados, presentados como una solución temporal pero que en realidad evidencian el colapso de la industria de la construcción.

En este contexto, las experiencias de cubanas como @yaneisycanta_98 adquieren una dimensión mayor: no solo son historias de esfuerzo individual, sino también reflejo de cómo las redes sociales se han convertido en una vía alternativa de supervivencia económica y realización personal en medio de una crisis estructural.

