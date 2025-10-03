¿Sandro Castro es comunista? Así responde el nieto de Fidel Castro en Instagram

Vídeos relacionados:

El influencer y emprendedor cubano Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, al responder una pregunta en Instagram: “¿Eres un joven revolucionario?”.

“Revolucionario sí. Comunista no. Respeto a mi país y gobierno”, escribió Sandro en sus historias, dejando clara una vez más la postura ambigua que mantiene entre su herencia familiar y sus críticas veladas a la actual crisis en Cuba.

No es la primera vez que el más mediático de los Castro se autodefine como un joven revolucionario. En diciembre de 2024, tras las críticas por la ostentosa fiesta de cumpleaños en su negocio privado, conocido como Bar EFE, defendió su derecho a celebrar asegurando que todo estaba “en el margen de la legalidad”.

En aquella ocasión, vestido de negro y desde su Mercedes Benz, Sandro afirmó que era víctima de ataques por parte de “odiadores” y “voceros de Estados Unidos”, y recalcó que él solo era un cubano sencillo festejando en su día.

Los seguidores de Sandro Castro están acostumbrados a que, entre discursos incoherentes, disfraces y promociones de cerveza, el joven lance críticas sutiles al gobernante Miguel Díaz-Canel, a los apagones y a la situación del país.

Sin embargo, Sandro nunca deja de recalcar que él es un “Castro”. La nueva declaración continúa alimentando la polémica sobre su figura porque es un orgulloso nieto del dictador, pero rechaza el comunismo y a la vez apoya al gobierno. ¿Cómo se entiende a este personaje?

