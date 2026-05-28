Aldo vuelve a salir en defensa de Mariela, madre de su hijo y prima de El Cangrejo: "Su padre era opositor"

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Al2 El Aldeano volvió a pronunciarse públicamente en defensa de Mariela Cartaya Oltuski, madre de su hijo, con una nueva historia en Instagram que añade detalles inéditos sobre el origen familiar de la mujer en el centro de su polémica con El B.

En la publicación, Aldo responde a quienes han atacado a Mariela revelando que ella llegó a Estados Unidos reclamada por su padre, a quien describe como «opositor desde niña», y que su abuelo era comunista. «Su abuelo comunista y su padre un hombre libre, esas cosas pasan en las familias cubanas, son normales», escribió el rapero.

Aldo también confirmó que su hijo nació en suelo estadounidense y lanzó una advertencia directa a quienes han usado al menor en el conflicto: «Dios sabe que todos los que han hecho contenido con él nunca más pueden dirigirse a mí».

El tono de la publicación mezcla la defensa con el cierre: «Increíble que con tal de hacerme daño se lo hagan a mi hijo. Todos venimos del mismo lugar. Dios los bendiga».

Al2 / Instagram

Esta nueva historia se produce días después de que la polémica entre Aldo y su excompañero de Los Aldeanos escalara públicamente. El B rompió 12 años de silencio el 18 de mayo con un video en Instagram en el que acusó a Aldo de atacar a su familia de forma sistemática y amenazó con revelar información sobre Mariela, a quien describió como la mujer que Aldo «tenía escondida».

Al día siguiente, el 19 de mayo, Aldo respondió publicando fotos junto a Mariela y negando haberla ocultado: «Jamás he escondido a nadie, esto está en mi perfil desde hace tiempo. Yo no le tengo miedo a nada solo a Dios». También aclaró que la relación sentimental ya terminó: «No es mi pareja pero es la madre de mi chamaco».

En esa misma tanda de publicaciones, Aldo compartió una foto en un aeropuerto y escribió que Mariela fue con él a recibir a El B y su esposa cuando llegaron al país, y que «le mandaba juguetes a tu hijo mientras estaban en el proceso de la visa, que se los compraba con su salario de maestra».

Mariela Cartaya Oltuski es identificada como prima de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro e hijo del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió el conglomerado militar-empresarial GAESA hasta su muerte en julio de 2022.

El B, por su parte, negó haber conocido esos vínculos familiares en 2014: «Nadie sabía. En el 2014 nadie sabía quién era la familia de los Castro ni quiénes eran los vínculos». También cuestionó la autenticidad de la foto del aeropuerto y retó a Aldo a un enfrentamiento público: «Vamos a darle la cara al público de Los Aldeanos, a toda esa gente que creyó en nosotros. Tú con tus pruebas y yo con las mías».

En el contexto de esta disputa también intervino Sandro Castro, quien amenazó con revelar secretos sobre la Aldea, aunque su publicación posterior no aportó información nueva.

La nueva historia de Aldo añade un dato que no había dado antes: la fractura ideológica dentro de la propia familia de Mariela, con un abuelo comunista y un padre opositor, como argumento para desactivar las críticas sobre sus vínculos con la nomenclatura cubana.