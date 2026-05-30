EE.UU. ataca otra narco lancha y mata a sus tres tripulantes

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ejecutó ayer un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas en el Pacífico Oriental, y mató a tres hombres identificados como narco-terroristas sin que ningún militar estadounidense resultara herido.

La acción fue ordenada por el comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Según el comunicado oficial difundido en redes sociales, la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba involucrada activamente en operaciones de tráfico de drogas.

El ataque quedó documentado con imágenes aéreas desclasificadas captadas por un dron, que muestran la embarcación en llamas en medio del océano con marcadores de apuntamiento militares superpuestos.

En su comunicado, el SOUTHCOM afirmó: «El 29 de mayo, por instrucción del comandante del SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. Tres narco-terroristas masculinos murieron durante esta acción. El SOUTHCOM mantiene su compromiso inquebrantable de aplicar fricción sistémica total sobre los cárteles».

El golpe del viernes se produce en una semana de intensa actividad operacional.

El jueves, SOUTHCOM ejecutó otro ataque letal en el mismo teatro que dejó dos muertos, y el miércoles se reportó un tercer ataque en la misma región. El martes, una lancha fue atacada en el Pacífico con dos presuntos narco-terroristas muertos.

La Operación Southern Spear fue lanzada en septiembre de 2025 bajo la administración Trump para detectar, interrumpir y degradar redes criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico marítimo en el Pacífico Oriental y el Caribe.

Su marco legal se sustenta en la Orden Ejecutiva 14157, que designó a 12 grandes cárteles internacionales como organizaciones terroristas extranjeras, permitiendo tratarlos como objetivos militares.

Desde su inicio, la campaña ha escalado de forma sostenida. El primer ataque documentado, el 2 de septiembre de 2025, mató a 11 personas vinculadas a un cartel venezolano.

Para el 8 de mayo de 2026, la operación ya acumulaba más de 202 muertos en 61 ataques contra 62 embarcaciones, con apenas tres capturados y dos extraditados.

Entre los episodios más significativos de los últimos meses figuran un triple ataque en febrero que dejó 11 muertos, dos golpes simultáneos en abril con cinco víctimas y un ataque en mayo que elevó el acumulado a 190 muertos.

El 8 de mayo se ejecutó además el primer ataque contra un objetivo en tierra dentro de Venezuela en el marco de la operación.

La campaña ha generado debate internacional sobre su legalidad bajo el derecho internacional humanitario, dado que implica el uso de fuerza letal fuera de un conflicto armado formalmente declarado y sin proceso judicial previo para los tripulantes de las embarcaciones atacadas.

Con los tres muertos del viernes, el balance total de la Operación Southern Spear supera ya las 200 bajas desde su puesta en marcha hace nueve meses.