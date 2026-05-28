EE.UU. ataca una lancha en el Pacífico y mata a dos presuntos narco-terroristas

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó este miércoles un ataque cinético letal contra una embarcación en el Pacífico oriental, dentro del marco de la Operación Southern Spear, según confirmó el propio SOUTHCOM en su cuenta de X.

El ataque fue ordenado por el comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, y lo llevó a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Dos hombres identificados como «narco-terroristas» murieron durante la acción. Ningún militar estadounidense resultó herido.

Según el comunicado oficial, la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas. El SOUTHCOM señaló que la lancha era operada por «Organizaciones Terroristas Designadas».

Junto al comunicado, el Comando Sur publicó una imagen de vigilancia aérea nocturna capturada con cámara infrarroja, que muestra la embarcación desde un dron o aeronave con una retícula de seguimiento activa y la marca «UNCLASSIFIED» en la parte superior.

El ataque se produce un día después de otro golpe letal ejecutado el miércoles bajo la misma operación, lo que refleja una cadencia operacional muy elevada en las últimas semanas.

La Operación Southern Spear fue lanzada en septiembre de 2025 por la administración Trump y autoriza el uso de fuerza militar letal contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

Se enmarca en la política de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que habilita acciones militares directas contra ellos sin proceso judicial previo.

El comunicado fue etiquetado con @DeptofWar —nombre con el que la administración Trump rebautizó al Departamento de Defensa— y con la etiqueta #OpSouthernSpear, en línea con el patrón de comunicación que el SOUTHCOM ha mantenido en todos los ataques anteriores.

Desde que el general Donovan asumió el mando del SOUTHCOM el 5 de febrero de 2026, los ataques se han intensificado.

Entre los golpes documentados este año figuran seis muertos el 8 de marzo, cinco muertos en dos ataques simultáneos el 13 y 14 de abril, tres muertos el 15 de abril y dos muertos el 9 de mayo.

En una conferencia de jefes de defensa del hemisferio occidental celebrada en febrero, Donovan advirtió que la operación enviaba «un mensaje inequívoco» de que «los espacios comunes no serán un santuario» para los adversarios compartidos, y describió a las organizaciones narco-terroristas como grupos que «trafican drogas, armas y seres humanos» y también realizan minería ilegal, tala y pesca ilegal.

Según datos de Wikipedia, el total acumulado de muertos en la Operación Southern Spear ascendía a 197 personas al 8 de mayo de 2026, incluyendo siete desaparecidos y presuntamente muertos, tres capturados y dos extraditados. Los dos fallecidos de ayer elevan aún más esa cifra.