Condenan a cinco personas por cadena de atracos en centros recreativos y viviendas en Pinar del Río

Vídeos relacionados:

Cinco personas involucradas en una cadena de atracos en centros recreativos y viviendas en la provincia de Pinar del Río, entre 2023 y 2024, fueron condenadas a penas de hasta nueve años en prisión, según informes oficiales.

El Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río sentenció el pasado 23 de septiembre a los cinco acusados por los delitos de robo con fuerza en las cosas de carácter continuado, robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación de carácter continuado, precisó un comunicado de la entidad judicial.

A cuatro de los imputados se les impusieron penas de entre tres y nueve años de cárcel, mientras que otro fue sancionado a cinco años de trabajo correccional con internamiento. La nota oficial no dio a conocer la identidad de ninguno de los sentenciados.

Los hechos ocurrieron entre finales de 2023 y julio de 2024, cuando los individuos irrumpieron en los establecimientos estatales recreativos Cabaret Rumayor y Centro Comercial de la Alameda -en este último, en más de cinco ocasiones-, de donde robaron grandes cantidades de mercancías. También cometieron hurtos en casas particulares en la propia ciudad de Pinar del Río.

Los bienes robados los vendían a otro de los acusados, según precisó el comunicado.

Además de las sanciones penales, el tribunal dictaminó que los cuatro sentenciados por robo están obligados a resarcir el daño material causado a las víctimas de los delitos. A todos los imputados les impusieron medidas accesorias, como la de prohibición de salida del territorio nacional, entre otras.

Lo más leído hoy:

La población cubana manifiesta una gran preocupación por la creciente inseguridad en el país debido al aumento de la delincuencia, en especial, los robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

El gobierno ha intentado frenar la escalada delictiva con la sistematización de operativos policiales, el endurecimiento de las sanciones penales y la realización de juicios ejemplarizantes, con los que pretende “garantizar” la “tranquilidad ciudadana” y el “orden interior”. Mientras, sigue sin solucionar los problemas de fondo que impulsan la delincuencia.

El juicio efectuado en Pinar del Río se enmarcó en el IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las ilegalidades, organizado por el régimen a fines de septiembre bajo el programa “Cuba Segura”.

En esas fechas, el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque condenó a 10 años de cárcel a un hombre por el delito de robo con violencia e intimidación, luego de irrumpir en una vivienda en el municipio de Güines, donde amenazó a un padre y a su hijo con un machete.

Preguntas frecuentes sobre atracos y seguridad en Pinar del Río