Condenan a cinco personas por cadena de atracos en centros recreativos y viviendas en Pinar del Río

Vídeos relacionados:
Cinco personas involucradas en una cadena de atracos en centros recreativos y viviendas en la provincia de Pinar del Río, entre 2023 y 2024, fueron condenadas a penas de hasta nueve años en prisión, según informes oficiales.
El Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río sentenció el pasado 23 de septiembre a los cinco acusados por los delitos de robo con fuerza en las cosas de carácter continuado, robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación de carácter continuado, precisó un comunicado de la entidad judicial.
A cuatro de los imputados se les impusieron penas de entre tres y nueve años de cárcel, mientras que otro fue sancionado a cinco años de trabajo correccional con internamiento. La nota oficial no dio a conocer la identidad de ninguno de los sentenciados.
Los hechos ocurrieron entre finales de 2023 y julio de 2024, cuando los individuos irrumpieron en los establecimientos estatales recreativos Cabaret Rumayor y Centro Comercial de la Alameda -en este último, en más de cinco ocasiones-, de donde robaron grandes cantidades de mercancías. También cometieron hurtos en casas particulares en la propia ciudad de Pinar del Río.
Los bienes robados los vendían a otro de los acusados, según precisó el comunicado.
Además de las sanciones penales, el tribunal dictaminó que los cuatro sentenciados por robo están obligados a resarcir el daño material causado a las víctimas de los delitos. A todos los imputados les impusieron medidas accesorias, como la de prohibición de salida del territorio nacional, entre otras.
Lo más leído hoy:
La población cubana manifiesta una gran preocupación por la creciente inseguridad en el país debido al aumento de la delincuencia, en especial, los robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.
El gobierno ha intentado frenar la escalada delictiva con la sistematización de operativos policiales, el endurecimiento de las sanciones penales y la realización de juicios ejemplarizantes, con los que pretende “garantizar” la “tranquilidad ciudadana” y el “orden interior”. Mientras, sigue sin solucionar los problemas de fondo que impulsan la delincuencia.
El juicio efectuado en Pinar del Río se enmarcó en el IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las ilegalidades, organizado por el régimen a fines de septiembre bajo el programa “Cuba Segura”.
En esas fechas, el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque condenó a 10 años de cárcel a un hombre por el delito de robo con violencia e intimidación, luego de irrumpir en una vivienda en el municipio de Güines, donde amenazó a un padre y a su hijo con un machete.
Preguntas frecuentes sobre atracos y seguridad en Pinar del Río
¿Cuáles fueron las condenas para las personas involucradas en los atracos de Pinar del Río?
Las condenas para las cinco personas involucradas en los atracos en Pinar del Río fueron de hasta nueve años de prisión. Cuatro de los imputados recibieron penas de entre tres y nueve años de cárcel, mientras que uno fue sancionado a cinco años de trabajo correccional con internamiento.
¿Qué medidas adicionales se impusieron a los condenados por los robos en Pinar del Río?
Además de las penas de prisión, los condenados están obligados a resarcir el daño material causado a las víctimas de los delitos. También se les impusieron medidas accesorias, como la prohibición de salida del territorio nacional.
¿Qué impacto tiene el aumento de la delincuencia en la población cubana?
La población cubana está cada vez más preocupada por la creciente inseguridad debido al aumento de la delincuencia, especialmente los robos con violencia y hurtos a plena luz del día. La falta de soluciones efectivas por parte del gobierno contribuye a esta preocupación.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano ante la escalada de delitos?
El gobierno cubano ha intentado frenar la escalada delictiva con operativos policiales y endurecimiento de sanciones. Sin embargo, estas acciones no abordan los problemas de fondo que impulsan la delincuencia en el país.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.