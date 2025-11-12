“Solo le pido a Dios que te castigue”: Madre de Baracoa denuncia robo del ventilador recargable de su hija

Madre de Baracoa denuncia el robo del ventilador de su hija en medio de los apagones.

Una madre de Baracoa expresó su indignación en redes sociales tras sufrir el robo del ventilador recargable de su hija de tres años, un artículo vital en medio de los prolongados apagones que golpean a la provincia de Guantánamo y hacen casi imposible dormir en muchos hogares cubanos.

La usuaria Day Ng publicó el mensaje este lunes en el grupo de Facebook Revolico Baracoa Plus, donde relató que un desconocido entró a su vivienda en calle 13 y se llevó el equipo de la habitación de la niña mientras ella no estaba en casa.

Captura Facebook / Revolico Baracoa Plu / Day Ng

La mujer pidió ayuda a sus conocidos para identificar al responsable y ofreció una recompensa a quien pueda recuperar el ventilador.

“Se robó el ventilador de mi hija de tres años. Por favor, a mis amigos o conocidos, si llevan un ventilador de este tipo, ya de poco uso, pueden llamar al 58548867. Se los agradecería y será recompensado”, escribió la madre, quien además lamentó la falta de valores y el deterioro social que atraviesa el país.

En su publicación, Day Ng denunció la insensibilidad del ladrón al llevarse un artículo que usaba una menor durante los apagones que se viven casi a diario en Baracoa.

“No piensa que eso es un artículo que le hace falta a una niña de tres años en pleno apagón. No piensa con qué sacrificio uno hace para que su bebé duerma tranquilamente”, señaló.

La mujer aseguró que, si el responsable resulta ser alguien conocido, lo sabrá, y dejó su reclamo en manos de la justicia y de su fe.

“Solo le pido a Dios que te castigue grandemente, porque solo a una madre y un padre les duele el sacrificio que se hace para conseguir un ventilador de estos, para que venga uno que no trabaja y solo piensa en robar”, escribió.

La autora de la publicación subrayó en la sección de los comentarios que el padre de la pequeña estaba furioso pues “le tocaron algo de su hija que es sagrada para él”.

El hecho ocurre en medio de una profunda crisis económica y social que ha disparado los robos y la inseguridad en distintas zonas del país, mientras el régimen continúa sin ofrecer soluciones a la escasez de electricidad, alimentos y servicios básicos.

En ese contexto, las denuncias por sustracción de bienes esenciales se multiplican en redes sociales ante la falta de respuesta de las autoridades.

Durante la crisis generada por el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, varias provincias enfrentaron un preocupante repunte de la inseguridad.

En Santiago de Cuba, la Empresa Eléctrica alertó sobre una ola de robos de cables y transformadores en zonas afectadas por el ciclón, lo que dejó sin servicio eléctrico a comunidades enteras en un momento crítico.

Estos hechos, registrados pocos días después del paso del huracán, agravaron aún más la tensión social existente.

En la provincia de Granma, se reconocieron al menos cinco robos con fuerza cometidos por personas que aprovecharon el contexto de emergencia para delinquir.

Las autoridades locales, encabezadas por la presidenta del Consejo de Defensa, calificaron estos actos como intolerables y prometieron aplicar sanciones severas contra los responsables.

Estos delitos se produjeron en medio de la devastación generalizada y la escasez de recursos, según se informó en reportes oficiales emitidos tras el huracán.

Ese mismo día, en Santiago de Cuba, fueron detenidos dos hombres que intentaban aprovechar el caos para robar en una comunidad seriamente afectada.

La intervención de las autoridades evitó el saqueo, pero el hecho puso en evidencia la creciente desesperación social.

Tal como se documentó en testimonios locales, la combinación entre desastres naturales y abandono institucional ha creado un escenario propicio para el delito.