Ejército Occidental afirma: «La preparación combativa continúa»

El Ejército Occidental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) publicó este sábado en redes sociales un nuevo mensaje de propaganda militar bajo el lema «La preparación combativa continúa», acompañado de imágenes de soldados cubanos con uniformes verde olivo reunidos alrededor de un vehículo blindado o pieza de artillería en un entorno de vegetación tropical.

«En el terreno y con la técnica, nuestros jóvenes se preparan para enfrentar al agresor si fuese necesario. Juntos a ellos, los principales jefes», reza la publicación oficial, etiquetada con los hashtags #FARCuba y #LaPatriaSeDefiende.

En paralelo, el Ejército Occidental difundió un video sobre ejercicios de la Marina de Guerra Revolucionaria en la zona de defensa de Sandino Cabañas, municipio Mariel, donde unidades coheteriles de costa ejecutaron maniobras para enfrentar medios de desembarco enemigos, incluyendo buceo de combate y tiro coheteril de costa.

«La maniobra puso en práctica la estrategia para estos casos, reproduciendo las condiciones más complejas de una situación real», señaló el comunicado oficial del Ejército Occidental.

Captura de Facebook

Las publicaciones de este sábado se enmarcan en el denominado «Año de Preparación para la Defensa 2026», declarado oficialmente por el régimen cubano e inaugurado el 12 de enero en los tres ejércitos territoriales: Occidental, Central y Oriental.

Desde entonces, las FAR realizan ejercicios militares cada fin de semana que incluyen prácticas de tiro, lanzamientos de cohetes, uso de drones y desplazamientos de Grupos de Combate Móvil, en el marco de la doctrina histórica de la llamada «Guerra de Todo el Pueblo».

La actividad propagandística se ha intensificado notablemente en mayo. El pasado jueves, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) exhibió a sus tropas de élite conocidas como «Avispas Negras» con el mensaje «La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone».

El viernes, el régimen convirtió Cienfuegos en escenario de simulacros bélicos por mar y aire, vinculados al Día Nacional de la Defensa.

Entre las consignas difundidas por el MINFAR durante este mes figuran «Para Cuba no hay alternativa, victoria o muerte» y «La orden de alto el fuego no será dada jamás», frases que el régimen ha utilizado para justificar la escalada discursiva ante las tensiones con la administración Trump en Estados Unidos.

Sin embargo, estas publicaciones no han tenido el efecto propagandístico esperado en las redes sociales. Numerosos cubanos han respondido con burlas e ironías sobre el estado obsoleto del equipamiento mostrado y el carácter abiertamente propagandístico de los videos.

El Consejo de Defensa Nacional aprobó en enero los «planes y medidas del paso al Estado de Guerra», mientras el régimen mantiene una campaña sostenida en redes sociales que, según analistas, busca proyectar fortaleza militar ante una población que enfrenta apagones, escasez y una profunda crisis económica.