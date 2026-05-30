“A Cuba ya la tomaron, lo que no se han enterado”: cubanos reaccionan a reunión entre jefe del Comando Sur de EE.UU. y las FAR

Los comentarios oscilaron entre la euforia y la ironía

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La fotografía de altos cargos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) junto con el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quienes se reunieron este viernes en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo desató una avalancha de reacciones en redes sociales.

A la reunión con Donovan, acudieron el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, junto con otros altos oficiales cubanos.

El Comando Sur describió el encuentro como "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operacional", mientras que las FAR lo calificó de "positivo" y señaló que ambas partes acordaron "mantener comunicación entre ambos mandos militares".

Donovan también realizó una evaluación integral de la seguridad perimetral de la base naval, inspeccionó personalmente todos sus aspectos y discutió con funcionarios de la instalación temas de protección de fuerzas, preparación operacional y seguridad del personal militar y sus familias.

La imagen oficial, publicada por el Comando Sur en sus redes sociales, generó cientos de comentarios en Instagram, donde cubanos y latinoamericanos en el exilio interpretaron el encuentro como una señal del fin inminente del régimen.

"A Cuba ya la tomaron, lo que no se han enterado", escribió un internauta, en lo que se convirtió en una de las frases más repetidas de la jornada.

Otros comentarios oscilaron entre la euforia y la ironía. "Ya Cuba fue tomada, solo falta decidir si la cúpula en La Habana sale a la buena o a la mala", escribió uno.

"Fidel se está revolcando en la tumba", apuntó otro.

Varios usuarios se dirigieron directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel. "Que pasó Canel, no que esperabas a los gringos? Pues ahí están ya en Cuba y los veo bien tranquilos".

La imagen de los generales cubanos posando junto al oficial estadounidense también generó asombro. "Los militares cubanos todos rullios y el militar gringo bien presentable. Eso dice mucho", comentó un usuario.

Otro añadió: "¿Cómo es que los generales del régimen cubano posan tranquilamente en una foto con el imperialismo? Qué valientes para torturar a la población, pero qué cobardes frente al ejército de EE.UU. qué vergüenza".

Algunos anticiparon desenlaces inmediatos. "Supuestamente ya el fin de semana despertamos con Cuba libre" y "Ya están en Cuba, solo falta el toque final".

El encuentro se produce en el pico de una escalada sostenida entre Washington y La Habana. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra Cuba.

El 14 de mayo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Ratcliffe visitó La Habana y se reunió con los principales jefes del Ministerio del Interior, en uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y el régimen en décadas.

Este mismo viernes, la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines asumió su misión en el Caribe con más de 1,300 efectivos bajo la Operación Southern Spear.

El 5 de junio vence el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras cierren operaciones con el conglomerado militar cubano GAESA o se expongan a sanciones secundarias, lo que añade otra capa de presión al momento que atraviesa el régimen.