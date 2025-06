Se rompió “el mito”: La Isla de la Juventud ya no se salva de los apagones diarios

Vídeos relacionados:

Por años, los cubanos repitieron casi como un mantra que “en la Isla de la Juventud no se va la corriente”. Y no era solo una creencia popular, en marzo de este mismo año, medios oficiales reconocieron que ese territorio contaba con generación eléctrica propia, con capacidad suficiente para evitar apagones, incluso durante cortes masivos que afectaban a toda la isla grande.

Pero la realidad lleva meses dando un vuelco al mito, al punto que este 16 de junio las autoridades de la Empresa Eléctrica de ese territorio insular han comenzado a aplicar apagones programados de cinco horas, que se extienden a lo largo del día y la madrugada, según confirmó este lunes la emisora local Radio Caribe.

La medida responde a la falta de generación suficiente para cubrir la demanda, una situación que se agudizó desde el pasado 14 de junio, cuando salieron de operación dos unidades del sistema eléctrico nacional, lo que “adelantó el pronóstico de afectación”, según explicó la propia empresa en una alerta de “último minuto”.

El esquema de apagones anunciado incluye cuatro bloques de afectación, que abarcan franjas críticas como la madrugada y las primeras horas del día. Zonas como Pueblo Nuevo, La Fe, Mella, La Reforma, Chacón, el Aeropuerto, la Universidad y repartos como Micro 70 o Sierra Caballos estarán entre los principales afectados.

Los cortes eléctricos se extienden de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., 11:00 p.m. a 4:00 a.m., 4:00 a.m. a 9:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. en algunos sectores, afectando tanto el descanso nocturno como las actividades escolares y laborales diurnas.

La nota oficial advierte además que los horarios pueden adelantarse o atrasarse dependiendo del comportamiento de la demanda, y no se descartan nuevas averías imprevistas que podrían agravar el panorama.

“No hay comida, no hay corriente, no tenemos nada”

“Nuestros hijos están en pruebas finales y ni dormir pueden… ya esto no da más”, escribió Ariel Moto en la página de la emisora municipal. Su comentario, que resume la angustia de muchos, se ha viralizado entre los pineros.

Otras usuarias, como Katiusca Muñoz, denuncian que los horarios de afectación no se respetan y que zonas como Chacón han estado sin corriente por más de cinco horas, tanto de día como de noche. “El parte no se entiende”, se queja.

La incertidumbre es constante: ¿cuándo se va la luz?, ¿cuándo regresa?, ¿es rotativo o fijo?, preguntan una y otra vez vecinos como Mirtha Cabrales.

“Estoy buscando compañía... en mi zona no hay corriente de madrugada. Busco quien me reciba y después venimos para mi casa”, comentó con ironía Erislandis Durán, en un intento de hacer humor en medio del agobio.

Ni siquiera la Isla de la Juventud, territorio históricamente más estable en materia eléctrica, se ha salvado esta vez. El mito se quiebra, pero con él también se derrumba la esperanza de tener, al menos, una noche tranquila.

Las autoridades recomiendan cargar lámparas y baterías, y desconectar electrodomésticos durante los cortes, mientras prometen que los horarios se ajustarán “cuando mejore la situación”.

Pero para miles de cubanos en la Isla, lo que urge no es paciencia, sino respuestas y alivio.