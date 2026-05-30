Precio astronómico y estilo termoeléctrica cubana: El nuevo corte de pelo de Chequera

El popular Chequera (Mario Sardiñas) volvió a clavar el dedo en la llaga —y esta vez también en el cuero cabelludo— con un reel en Facebook que ya acumula decenas de miles de vistas y miles de likes, en el que el personaje más pícaro de Vivir del Cuento reacciona con su habitual mezcla de drama y carcajada al precio de 800 pesos cubanos por un simple corte de pelo.

El video arranca con Chequera simulando un desmayo ante la noticia. «Pipo, que fue... fuerte la noticia. ¿Cómo tú vas a decirme que un pelado 800 pesos? ¿Tú sabes que después de este pelado, mis bolsillos se van a quedar pelados?», lanza el personaje, con esa lógica aplastante que solo él maneja.

Pero Chequera no se queda en el lamento. Fiel a su naturaleza de cubano resolvedor, pasa rápidamente a la negociación. Primero tantea si el precio incluye algo extra: «¿Los 800 pesos incluyen "cucarachas" y todo, ¿no?... Revisa ahí a ver si hay algún piojo que tenga casquillo de oro, cadena de oro». La respuesta, evidentemente, es no.

Ante la negativa, el personaje despliega su catálogo de estilos alternativos con una seriedad que desarma: pide el «mule», «machimbrado» por los lados, y atrás que le dibuje su recurrente palabra «güiro», ese corte que, según él, «está pegado ahora». El barbero improvisado no sabe si reír o llorar. El espectador, tampoco.

Lo que más duele —con humor, claro— es la comparación temporal. «Antes yo con 800 pesos me pelaba el año completo, incluso dos veces al día, y me sobraba dinero», evoca el personaje. Lo peor, sin embargo, estaba aún por llegar: «¡Puro, se fue la luz», anuncia el barbero». «¡Naaaa!», exclama Chequera, resumiendo en una sílaba la catástrofe que vive Cuba. Y no exagera demasiado: la inflación ha convertido servicios básicos en lujos inalcanzables para millones de cubanos, y el disfrutar de electricidad regular resulta una quimera remota.

La realidad que retrata el video es tan cruda como el chiste. Una barbería en el municipio Playa, La Habana, ya cobraba 1,600 pesos por un corte en enero de 2025, cifra que supera la pensión mensual de un jubilado. Los 800 pesos que escandalizan a Chequera resultan, paradójicamente, un precio «moderado» dentro del mercado actual.

Frente a la imposibilidad de continuar como Dios manda, Chequera opta por la solución más cubana posible: «Pues mira, ahora mismo usted coge una tijera, un cortaúñas y me pone aquí bien grande: "Guiteras" Y aquí: "Felton". Y aquí atrás: "Renté"». Y remata con una petición que resume su molestia: «Lo haces así mismo, aunque me desangre [...] Y una cosa rota, aquí»... El corte de pelo estilo «termoeléctrica cubana» había nacido.

La metáfora, por supuesto, no es casual. Las plantas termoeléctricas cubanas llevan años funcionando a medias, con averías constantes y déficits de generación de entre 1,600 y más de 2,100 MW registrados desde 2025. En diciembre de ese año, siete unidades termoeléctricas estaban fuera de servicio simultáneamente, y la crisis continúa y se agrava en 2026 sin señales de recuperación. Un corte hecho con tijera y cortaúñas, roto y que «desangre», es exactamente tan funcional como esas añejas instalaciones.

No es la primera vez que Chequera convierte los apagones y la crisis cubana en material cómico. El personaje interpretado por Mario Sardiñas —nacido en 1975 en Camagüey— lleva años siendo un espejo honesto y divertido de las penurias cotidianas de la isla. Su humor funciona porque no inventa nada: solo le pone cara, voz y carcajada a lo que millones de cubanos viven cada día.