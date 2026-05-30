Estrategia para un Movimiento Cívico Nacional: Al régimen «hay que obligarlo a ceder», reflexiona académica cubana

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La doctora en Ciencias Históricas Ivette García González publicó este viernes en su perfil de Facebook un texto titulado «Movimiento Cívico Nacional: Estrategia», en el que propone una hoja de ruta para articular la resistencia y acción ciudadana en Cuba mediante la lucha no violenta en pos de la transición.

La propuesta parte de una premisa directa: «Al gobierno hay que obligarlo a ceder. Este es el momento», escribe García González como tercer punto de la fundamentación de su estrategia.

Captura de FB/Ivette García González

La académica sostiene que «una estrategia coherente, sólida y eficaz es imprescindible para un Movimiento que aspire al fin de la dictadura y por la democracia, con el menor costo social posible», y señala que hoy existe consenso sobre la necesidad de articulación, de un frente interno de lucha cívica, de participación del exilio y de una alternativa que evite el vacío de poder.

El documento define la Estrategia de Lucha NoViolenta a través de un Movimiento Cívico Nacional (MCN) como «el camino más eficaz para luchar, llegar y asegurar la transición con liderazgo horizontal que mantenga el orden, allane el camino e impida esas eventuales traiciones».

García González advierte también contra lo que denomina «cambios fraude»: «El final puede ser variado, pero solo la lucha cívica lo hará posible, asegurará la alternativa y nos protegerá de 'cambios fraude' desde arriba, desde afuera, o desde ciertos sectores cómplices».

La estructura básica del MCN contempla un liderazgo horizontal con coordinadores locales provinciales y municipales, organización ciudadana por provincias, presencia en prisiones donde sea posible, y un componente activo en el exilio que debe «apoyar, amplificar y replicar las acciones internas, develar la realidad de Cuba, influir en figuras públicas, gobiernos, parlamentos y sociedad civil internacional, y contrarrestar la labor de las embajadas cubanas».

Entre las seis demandas inmediatas —de las 20 contempladas— figuran: amnistía para todos los presos políticos, rechazo al Servicio Militar Obligatorio, cese de la represión, independencia de la sociedad civil para recibir ayuda humanitaria sin interferencia del Estado, libertad y democracia para Cuba, y acceso libre a internet.

Este documento es la segunda entrega de una reflexión que García González inició el 21 de mayo en el portal CubaxCuba, donde ya proponía el MCN como respuesta a las maniobras del régimen entre febrero y mayo de 2026. En ese análisis sostenía que el MCN «atraería la solidaridad desideologizada del mundo, y, en cualquier escenario, sería un actor imposible de desconocer».

La académica también advirtió que «el clima y el discurso agresivo de EE.UU. no está ayudando como se cree» y que el silencio de la Unión Europea agrava el aislamiento del movimiento democrático cubano al dejar el conflicto en terreno de la doctrina Monroe.

La propuesta se enmarca en un contexto de represión sin precedentes: Prisoners Defenders documentó 1,260 presos políticos al cierre de abril de 2026 —récord histórico absoluto—, incluyendo 35 menores de edad y 142 mujeres. Pese a ello, el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó más de 1,133 protestas, denuncias y expresiones de descontento en abril de 2026, un 29,5% más que en abril de 2025.

García González también señaló como paradójico que Cuba fuera elegida para el Comité de ONG del ECOSOC de la ONU para 2027-2030, pese a que en la isla no existen organizaciones no gubernamentales independientes: «Han nombrado para esa comisión especializada en Sociedad Civil, a un gobierno que únicamente acepta en su país a organizaciones subordinadas al Estado».

La académica y escritora cerró su pasada reflexión con una convicción que atraviesa ambas entregas: «Ni Cuba es una excepción, ni las dictaduras son invencibles», y sostuvo que «la dictadura cubana tendrá su fin, pero para que la transición ocurra, para que sea real y sostenible, se necesita una combinación inteligente de rutas; menos altisonante y con protagonismo de los sectores democráticos cubanos».