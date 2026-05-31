Cubana en Cancún confiesa miedo a salir a la calle: «Los ánimos están bien caldeados»

Una cubana residente en Cancún publicó un video en TikTok en el que confesó que su familia decidió quedarse en casa por el clima de hostilidad hacia los cubanos en la ciudad.

«Los ánimos están bien caldeados acá en Cancún», afirmó la usuaria @maryfra.21, pidiendo que no se siga fomentando el odio entre ambas nacionalidades.

«Mi familia y yo hemos decidido no salir de casa, solo salir un momentito el día de hoy a hacer unas compritas y creo que pues no vamos a salir más hasta que todo esto se calme», declaró en el video.

El detonante inmediato fue un incidente ocurrido el 28 de mayo en la Supermanzana 23 de Cancún, donde un ciudadano cubano identificado extraoficialmente como Rigoberto «N» agredió físicamente a un mexicano que le reclamaba por la mordedura de su perro sin correa.

El video de la agresión se viralizó en redes sociales y horas después cerca de 200 personas se congregaron frente al domicilio del cubano, lanzaron piedras y botellas, y causaron daños graves al inmueble: ventanas rotas, puertas dañadas y portón destruido.

El operativo de seguridad desplegado incluyó Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y equipos antimotines, y la multitud se dispersó alrededor de las 21:30 horas.

Rigoberto «N» y su pareja Yudelmis «N» —quien estaba embarazada y recibió atención prehospitalaria— fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración, que tiene hasta 15 días hábiles para resolver su situación, con posibilidad de repatriación a Cuba.

La tiktoker cubana reconoció que no es la primera vez que ocurren situaciones así, pero apeló a la calma: «Todo va a pasar, todo se va a calmar. Saben por qué tiene que pasar, porque el odio no lleva a nada bueno. Esperemos que todo esto pase y que ya no se siga fomentando el odio entre ambas nacionalidades».

El incidente no es aislado. La comunidad cubana en México rompió el silencio con el mensaje «No todos somos iguales», agradeciendo la hospitalidad mexicana y pidiendo no estigmatizar a toda la comunidad.

Marylín Torres Leal, presidenta de la fundación CISVAC, alertó que desde inicios de 2026 crece la discriminación hacia cubanos en Cancún: dificultad para encontrar empleo, negativa a rentarles viviendas, insultos en la calle e incluso carteles en el centro de la ciudad que dicen «no se aceptan cubanos».

«Mucha gente pagará los platos rotos de otros, lo que es preocupante. El tema puede escalar y hacerse peor, de no tomarse cartas en el asunto», advirtió Torres Leal.

La Supermanzana 23 ya era un foco de tensión desde el pasado 16 de abril, cuando vecinos protestaron frente al ayuntamiento de Benito Juárez denunciando al menos 10 incidentes mensuales de agresiones y robos en las Supermanzanas 22, 23, 24, 26 y 27.

Este clima se enmarca en un flujo migratorio sin precedentes. Según un informe de Human Rights Watch publicado el 27 de mayo, entre enero de 2025 y marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13,000 personas de terceros países, siendo los cubanos el grupo más numeroso con 4,353 deportados, muchos de ellos asentados en Cancún en condiciones de precariedad extrema y sin permiso de trabajo.

El abogado de inmigración Willy Allen III advirtió que la xenofobia hacia cubanos en México no es suficiente legalmente para detener una deportación ni fundamentar una solicitud de asilo, y que una vez deportado a México, un cubano no tiene mecanismo legal para reclamar protección de vuelta a Estados Unidos: «Una vez que te dan la patada ya no hay nada que hacer».

@maryfra.21 cerró su video con un mensaje escueto pero directo: «Siempre lo mejor es buscar la paz».