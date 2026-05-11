Se derrumba una bodega en Cárdenas sin dejar lesionados

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Parte de una bodega ubicada en la esquina de las calles Ruiz y Velázquez, en Cárdenas, provincia de Matanzas, se derrumbó este lunes sin dejar lesionados.

Según el periodista independiente Christian Arbolaez, quien documentó el hecho en redes sociales, la lluvia caída durante el día habría sido el detonante final del colapso de una estructura que llevaba bastante tiempo en avanzado estado de deterioro.

«Según las personas del lugar, la lluvia de hoy habría terminado provocando el derrumbe de la estructura, que llevaba bastante tiempo amenazando con caerse», escribió Arbolaez.

Las imágenes publicadas muestran la fachada frontal del edificio completamente colapsada, con escombros y bloques de mampostería esparcidos sobre la calzada mojada, mientras vecinos observaban los daños desde la distancia.

Lo que evitó una tragedia mayor fue que en el momento del colapso no había nadie en el interior del inmueble.

«Lo más increíble —y también lo más importante— es que en ese momento no había nadie en el sitio. Muchas personas suelen reunirse allí diariamente, por lo que pudo haber ocurrido una verdadera tragedia», señaló el periodista.

Vecinos del área llevaban tiempo advirtiendo sobre el peligro que representaba el inmueble, pero la estructura nunca fue intervenida ni reparada.

El derrumbe de esta bodega no es un hecho aislado. Solo días antes, imágenes del deterioro extremo de Cárdenas mostraban el estado de abandono de una concurrida zona histórica de la ciudad, con edificios dañados, pavimento con grietas profundas y acumulación de escombros.

El 26 de abril, la cruz de la torre campanario de la Capilla de San Antonio de Padua en Cárdenas tuvo que ser retirada por riesgo de derrumbe, tras acumular daños severos por impactos de rayos.

El patrón de bodegas estatales que colapsan por deterioro estructural tampoco es nuevo en Cuba. En enero de 2023, la bodega «Unidad 3007 La Viajera» en Banes, Holguín, sufrió el colapso total de su cubierta sin lesionados. En julio de 2025, el gobierno de Colón, también en Matanzas, limitó el acceso a varias bodegas por «avanzado nivel de deterioro y falta de mantenimiento».

El deterioro estructural en Cuba responde a una crisis de proporciones alarmantes. El Ministerio de la Construcción reportó un déficit de 805,583 viviendas en enero de 2025, proyectado a alcanzar 929,000 unidades para finales de 2026. De las 4,1 millones de viviendas existentes en el país, solo el 65% está en buen estado. La producción de cemento operó al 10% de su capacidad instalada en 2024, lo que limita cualquier posibilidad de reparación.

Cárdenas, conocida como la «Ciudad Bandera» por ser el lugar donde el general Narciso López izó por primera vez la bandera cubana el 19 de mayo de 1850, acumula hoy un deterioro urbano que contrasta con su historia. Jubilados cardenenses cobraban en noviembre de 2025 pensiones de apenas 4,000 pesos cubanos —unos nueve dólares— tras largas colas en los bancos.

«Gracias a Dios, en esta ocasión todo quedó en un gran susto y daños materiales», concluyó Arbolaez en su publicación.