«Necesitamos entendernos»: sacerdote de El Cobre llama a superar las divisiones entre cubanos

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El padre Rogelio Deán Puerta, párroco de la parroquia de El Cobre y Rector del Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, pronunció este domingo una homilía en la que llamó urgentemente a la unidad entre todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, durante la celebración de la Solemnidad de la Santísima Trinidad.

El mensaje fue publicado por el Arzobispado de Santiago de Cuba en sus redes sociales y recoge uno de los llamados más directos que ha hecho el sacerdote desde el principal santuario del país.

«Uno de los grandes problemas en nuestra historia nacional cubana precisamente ha sido, desde hace mucho tiempo, las grandes diferencias entre los cubanos. Eso duele. Duele mucho esa desunión, esa confrontación, esa exaltación de la soberbia ha llevado a nuestro pueblo a sufrir mucho, a vivir dividido», afirmó el padre Deán Puerta.

El sacerdote no eludió la realidad que vive Cuba hoy: «En nuestra tierra cubana hoy en día hay tristeza. Es evidente que hay tristeza, que hay dolor, que hay agobio, que hacen falta nuevos horizontes, nuevas perspectivas donde podamos recuperar esa alegría que nos ha distinguido como pueblo, como cubanos».

Advirtió también sobre el peligro del odio como fuerza destructora de la convivencia: «El odio es sutil y va causando mella. Nos va enfrentando los unos a los otros, y nos va alejando de esa comunión que es el estilo de Dios, que es lo que quiere Dios para nosotros».

En uno de los pasajes más contundentes del sermón, el padre Deán Puerta señaló que la búsqueda de justicia no puede convertirse en un fin en sí mismo si no conduce a la reconciliación: «La justicia si no nos lleva al amor y a la paz, nunca será una auténtica justicia».

Pidió que desaparezcan «la soberbia, las autosuficiencias, los deseos de poder que nos hieren» para que los cubanos puedan dialogar y entenderse, y remató con una frase que resume el espíritu de toda la homilía: «Necesitamos entendernos. El entendimiento a veces no puede ser dilatado. El entendimiento urge, para que de verdad podamos ser felices viviendo en comunión».

Desde el Santuario, al que describió como «la casa mayor de la Madre de todos los cubanos», anunció que la comunidad continuará orando «por la unidad de todos los cubanos, por el amor entre los cubanos, donde quiera que estemos».

El padre Deán Puerta cobró especial relevancia pública tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025, cuando fue la voz principal de la Iglesia durante la emergencia.

El santuario sufrió daños severos: más del 80% de sus vitrales destruidos y un ángel de mármol derribado.

En enero de 2026, el sacerdote coordinó la distribución de ayuda humanitaria a 500 familias de El Cobre proveniente de Estados Unidos.

Esta homilía se inscribe en una línea pastoral sostenida por la Iglesia Católica cubana. En diciembre de 2025, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pidió en su Mensaje de Navidad «construir puentes en vez de muros» y olvidar rencores para construir «juntos una Cuba mejor».

De igual forma, en febrero de 2026, los obispos debieron suspender su visita al papa por escasez de combustible y la crisis socioeconómica, y el papa León XIV pidió un «diálogo sincero y eficaz» sobre la situación cubana.

«Que nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, siga intercediendo para que de verdad podamos vivir el don de la comunión, de ser uno en la diversidad», concluyó el padre Deán Puerta ante los fieles reunidos en el corazón simbólico de la identidad cubana.