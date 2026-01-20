Más de 500 familias de El Cobre reciben ayuda desde Estados Unidos

Cáritas distribuye ayuda enviada desde Estados Unidos a familias de El Cobre afectadas por el huracán Melissa

La Casa de Retiros y Convivencias de El Cobre, en la diócesis de Santiago de Cuba, acogió durante el fin de semana a 521 familias damnificadas por el huracán Melissa, quienes recibieron una donación con módulos de alimentos y artículos de higiene procedente del pueblo de Estados Unidos, según informó Cáritas Cuba.

La organización explicó que la ayuda, destinada a la región oriental —una de las más golpeadas por el meteoro—, fue distribuida de forma gratuita y organizada por voluntarios de Cáritas en la comunidad, priorizando a personas con discapacidad, ancianos solos, embarazadas y niños enfermos identificados como los más vulnerables tras el huracán de octubre pasado.

El proceso contó con la guía del Arzobispo de Santiago de Cuba, la directora de Cáritas diocesana, un representante de Catholic Relief Services y el párroco y rector de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, Rogelio Deán Puerta.

Según precisó la directora de Cáritas en esa diócesis, Ana María Piñol Navarrete, la ayuda “se extenderá hasta completar 660 familias ya identificadas que presentan mayores niveles de vulnerabilidad tras el paso del huracán”.

Este envío forma parte de una operación humanitaria del gobierno de Estados Unidos que contempla tres entregas: dos por vía aérea y una por barco, con el objetivo de beneficiar a unas 6.000 familias en las diócesis de Bayamo-Manzanillo, Holguín-Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa. El segundo avión con ayuda humanitaria llegó a Santiago de Cuba con 528 kits de alimentos no perecederos y 660 de higiene, que fueron trasladados a El Cobre para su distribución gratuita.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que los envíos se enmarcan en un paquete de tres millones de dólares comprometidos por la Administración Trump para asistencia por desastre. “Hemos tomado medidas extraordinarias para garantizar que esta asistencia llegue directamente al pueblo cubano, sin interferencias ni desvíos por parte del régimen ilegítimo”, señaló el comunicado oficial.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana celebró que la ayuda esté llegando “a los más necesitados” y afirmó que, si la distribución marcha bien, “vendrá más”.

El cargamento incluye 528 kits de alimentos no perecederos y 660 kits de higiene, así como insumos de tratamiento de agua y artículos para el hogar como ollas, sábanas, mantas y linternas solares para mitigar los apagones. En Holguín, Cáritas comenzó también la entrega de estos módulos en comunidades afectadas como Cacocum, con el apoyo de voluntarios y miembros de las parroquias locales.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado en el que acusó a Washington de “valerse de la tragedia provocada por el huracán como una herramienta para reforzar su discurso político y desacreditar al gobierno de La Habana”. El documento agregó que “el gobierno de EE. UU. está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario”.

El MINREX sostuvo además que las autoridades cubanas “se enteraron de la iniciativa a través de la Iglesia Católica cubana” y reiteró que “toda contribución humanitaria, venga de donde venga, debe pasar por los canales oficiales designados para su recepción, organización y distribución”.

En contraste, congresistas cubanoamericanos respaldaron la exclusión del régimen del proceso de entrega. “Todos sabemos durante años que la dictadura asesina en Cuba se roba las donaciones y luego se las revende al pueblo a precios exorbitantes”, denunció el congresista Carlos Giménez. Por su parte, María Elvira Salazar afirmó: “Al pasar por encima del régimen, apoyamos su lucha por la libertad, no a su represor”.

El huracán Melissa, que impactó el oriente cubano como categoría 3 en octubre, dejó miles de damnificados y severos daños en viviendas, cultivos e infraestructura. La ayuda internacional gestionada por Cáritas busca aliviar las necesidades básicas de las comunidades más afectadas, que aún enfrentan escasez de alimentos, apagones y dificultades para acceder a servicios esenciales.