Obispos Católicos de Cuba llaman a la esperanza, la reconciliación y el compromiso social en el Mensaje de Navidad

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) difundió su Mensaje de Navidad 2025, dirigido a los fieles y a todos los cubanos, en el que recuerda el sentido profundo del nacimiento de Jesucristo y lo vincula con la realidad actual del país, marcada por dificultades sociales, económicas y humanas, pero también por la necesidad de esperanza, unidad y solidaridad.
En el documento, los obispos recuerdan que la Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo en el seno de una familia humilde, pobre y necesitada, semejante a la de muchos en el mundo actual.
Los obispos señalan que esta Navidad será especialmente difícil para muchas personas y familias, en particular para quienes resultaron afectados por el huracán Melissa en el oriente cubano. Alaban la solidaridad que han recibido esas comunidades y aseguran que continuarán orando y ayudándolas.
"La Navidad es fiesta de la familia", precisa el mensaje, que señala que este tiempo da la oportunidad poder reunirse alrededor de una mesa o en la iglesia.
"¡Que todos sepamos valorar a quienes nos transmitieron la vida y, con esfuerzo y sacrificio, quisieron hacernos personas de bien! A ellos debemos nuestra gratitud y compromiso de ayuda", recalca.
El texto también hace un llamado a abrir el corazón a Jesucristo, comenzando por el perdón sincero a familiares, vecinos, compañeros de trabajo o estudio. De manera especial, se insta a tener gestos de cercanía con quienes están solos y no tienen con quién compartir.
"¡Que sepamos tener expresiones de amor para con los ancianos, los enfermos, los presos y sus familiares! ¡Que no pasemos de largo cuando encontremos a una persona pidiendo limosna o comiendo desechos!", subraya.
En ese contexto, la Iglesia agrega que la Navidad es una invitación al abrazo fraterno, al diálogo, a tender la mano y a construir puentes en vez de muros. Llama a olvidar ofensas y rencores, y a reconocerse como hermanos para construir juntos una Cuba mejor.
Los obispos retoman su Mensaje navideño de 2020, en el que mencionaban deseos que siguen vigentes cinco años después: que cese la angustia por conseguir alimentos, que haya trabajos y salarios dignos, que se eviten la violencia y el insulto, que la intolerancia dé paso a la pluralidad y el diálogo, que los cubanos no tengan que emigrar para vivir bien, y que el gobierno favorezca la iniciativa creadora, libere las fuerzas productivas y dicte leyes que impulsen el desarrollo humano integral de la nación.
A estos deseos, señalan, hoy se suman otros que son necesarios y urgentes. "Que no se siga dilatando el tiempo de hacerlos realidad, con el empeño de todos", acota el documento.
La COCC afirma que la esperanza cristiana fortalece el compromiso personal y colectivo, especialmente al contemplar el nacimiento de Jesucristo.
"Gracias a la esperanza, que es Cristo, cada persona encuentra respuestas ante la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, el amor y la violencia, las frustraciones e impotencias", recalcan.
En este Año Jubilar, los obispos exhortan a los cristianos y a los cubanos a ser sembradores de esperanza, capaces de inspirar actos que contribuyan a la construcción de una Cuba nueva.
Encomiendan finalmente al país a la Santísima Virgen de la Caridad y piden su intercesión por todos.
El mensaje concluye con una bendición, pidiendo que el Señor acompañe, defienda, guíe y proteja al pueblo cubano, y deseando una Feliz Navidad y un Bendecido Año Nuevo 2026.
