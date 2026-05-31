"Estamos muriendo vivos": directora de televisión cubana denuncia el impacto de los apagones

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Jeannette Juaristi Torres, directora de televisión cubana vinculada al ICRT y Canal Habana, publicó una serie de tres denuncias en Facebook describiendo el infierno que viven los cubanos por los apagones, con una frase que resume la desesperación de millones: «estamos muriendo vivos, sin sueños, sin esperanzas».

Lo que hace especialmente significativo su testimonio es que Juaristi Torres forma parte del propio aparato mediático del Estado cubano, lo que no le impidió rechazar de frente la narrativa oficial: «todo no es culpa del bloqueo y lo saben».

En su primer mensaje relató que a su barrio le asignaron una «limosna de 2 horas» de electricidad, de las cuales solo pudieron disfrutar 45 minutos porque se cayó una fase. «Ahora sabe Dios cuándo carajo pongan la corriente», escribió, añadiendo: «lo que yo sí sé es que mis nervios no dan más».

En una segunda publicación identificó el origen del problema: un cable partido en la Calle Marina que provocó la caída de la fase y que nadie se había dignado a reparar.

Denunció además que el policlínico Joaquín Albarrán quedó sin paneles solares porque se descargaron durante el apagón, y que la empresa eléctrica informó que tenía 24 horas para acudir al lugar. «Qué poca empatía tratándose de una institución de salud», escribió con indignación.

Para rematar, explotó un transformador en la zona. «Así que bye bye corriente... Hasta el 2027 no tendremos... Las cosas que hace el 'bloqueo'», ironizó.

En una tercera entrega confirmó que nadie había ido a reparar nada: «Nada no han venido a arreglar nada... Las pocas horas que ponen de corriente no las he podido disfrutar... Hasta cuándo??? Dejen el abuso ya».

El testimonio de Juaristi Torres llega en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas.

Durante mayo, la Unión Eléctrica reportó déficits de generación de entre 1,800 y 2,200 MW en varios días, con apagones de 20 a 24 horas diarias en distintas zonas del país.

El 25 de mayo, La Habana acumuló 23 horas y 11 minutos de apagón en un solo día, y el pasado jueves se reportó un déficit de 1,957 MW con cortes sostenidos durante toda la jornada.

El propio régimen ha reconocido la gravedad de la situación.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, la describió el 14 de mayo como «aguda, crítica y extremadamente tensa», mientras que Díaz-Canel admitió que el sistema estaba «particularmente tenso» y proyectó un déficit de más de 2,000 MW para el pico nocturno.

Juaristi Torres no es la única voz que se ha alzado. La periodista Yirmara Torres Hernández describió los apagones como una «tortura psicológica» en marzo, el cantante L Kimii denunció más de 36 horas sin luz el 18 de mayo, y una cubana llamada Lumey Guzmán publicó un video diciendo que no tienen «sueños, derechos ni esperanzas».