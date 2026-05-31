Más de un mes sin servicio de agua estable en municipio de Las Tunas

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La población del municipio de Manatí, en la provincia de Las Tunas, lleva más de un mes sin recibir agua de forma estable a través de las redes de distribución, tras una rotura en la estación principal de bombeo que paralizó el suministro en una infraestructura de más de 122 kilómetros de extensión, según informó la Agencia Cubana de Noticias este sábado.

La falla se originó en el pozo del Cerro de Caisimú, fuente principal del sistema hídrico local. Una vez resuelta esa avería tecnológica, técnicos y obreros de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acueducto de Manatí comenzaron a buscar soluciones para los problemas acumulados en toda la red.

Como parte de las labores de recuperación, la UEB dejó lista para operar una nueva conductora de 10 kilómetros de longitud que une la comunidad de Las Margaritas —hasta donde llega el agua procedente del Cerro de Caisimú— con el sector urbano de Manatí, según informó la emisora La Voz del Faro.

Las autoridades reconocen, sin embargo, que la obra no resuelve del todo el problema. «Los objetivos fundamentales de esta inversión están cumplidos, pero se labora para lograr mayor estabilidad en la distribución del imprescindible líquido», señaló la ACN, que también advirtió que se llama a la población a «aprovechar al máximo el bombeo cuando haya disponibilidad de fluido eléctrico».

Esa advertencia revela una de las raíces estructurales de la crisis: el sistema de abasto depende directamente de la electricidad, y los prolongados apagones que padece Cuba —que en muchos circuitos superan las 20 horas diarias— paralizan el bombeo. A escala nacional, el 87% del sistema de abasto de agua depende de la red eléctrica, y solo 135 de 480 estaciones de bombeo fundamentales estaban protegidas de los cortes.

La situación es especialmente grave para 12 comunidades rurales del municipio que no disponen de pozos propios y dependen enteramente del bombeo centralizado. La UEB realiza recorridos por esas localidades para analizar, caso por caso, la posibilidad de garantizar el acceso al agua a cada familia, indicó la fuente.

La crisis de Manatí no es un hecho aislado. El Consejo de Gobierno Provincial de Las Tunas sesionó el 24 de mayo y reconoció la proliferación de pozos perforados por la propia población como respuesta desesperada al desabasto crónico, señalando a Jobabo y Manatí como los municipios más afectados. En marzo de 2026, el colapso del acueducto en la provincia impulsó un mercado informal de pipas con precios de hasta 7,000 pesos por viaje.

Los antecedentes se remontan años atrás. En septiembre de 2025, los ciclos de distribución en Las Tunas se extendieron a 10 días por circuito, afectando a más de 90,000 personas. En noviembre de ese mismo año, pese a que los embalses alcanzaron el 96% de su capacidad tras el huracán Melissa, los hogares seguían sin agua porque las bombas de la potabilizadora permanecían averiadas. En 2022, el ciclo de entrega en la zona urbana de Manatí llegó a 27 días.

El problema refleja un deterioro hídrico estructural que 67 años de dictadura comunista han dejado sin solución. A escala nacional, cerca de 2,7 millones de cubanos sufren escasez de agua, lo que equivale a decir que aproximadamente el 28% de la población carece de acceso regular al agua potable, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El sistema hidráulico opera además con apenas el 37% del combustible que necesita, y entre el 40% y el 70% del agua bombeada se pierde por fugas en tuberías envejecidas antes de llegar a los hogares.

La crisis de Manatí es apenas un capítulo más de un colapso hídrico que abarca toda la isla.