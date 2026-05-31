Más de un mes sin servicio de agua estable en municipio de Las Tunas

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La población del municipio de Manatí, en la provincia de Las Tunas, lleva más de un mes sin recibir agua de forma estable a través de las redes de distribución, tras una rotura en la estación principal de bombeo que paralizó el suministro en una infraestructura de más de 122 kilómetros de extensión, según informó la Agencia Cubana de Noticias este sábado.
La falla se originó en el pozo del Cerro de Caisimú, fuente principal del sistema hídrico local. Una vez resuelta esa avería tecnológica, técnicos y obreros de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acueducto de Manatí comenzaron a buscar soluciones para los problemas acumulados en toda la red.
Como parte de las labores de recuperación, la UEB dejó lista para operar una nueva conductora de 10 kilómetros de longitud que une la comunidad de Las Margaritas —hasta donde llega el agua procedente del Cerro de Caisimú— con el sector urbano de Manatí, según informó la emisora La Voz del Faro.
Las autoridades reconocen, sin embargo, que la obra no resuelve del todo el problema. «Los objetivos fundamentales de esta inversión están cumplidos, pero se labora para lograr mayor estabilidad en la distribución del imprescindible líquido», señaló la ACN, que también advirtió que se llama a la población a «aprovechar al máximo el bombeo cuando haya disponibilidad de fluido eléctrico».
Esa advertencia revela una de las raíces estructurales de la crisis: el sistema de abasto depende directamente de la electricidad, y los prolongados apagones que padece Cuba —que en muchos circuitos superan las 20 horas diarias— paralizan el bombeo. A escala nacional, el 87% del sistema de abasto de agua depende de la red eléctrica, y solo 135 de 480 estaciones de bombeo fundamentales estaban protegidas de los cortes.
La situación es especialmente grave para 12 comunidades rurales del municipio que no disponen de pozos propios y dependen enteramente del bombeo centralizado. La UEB realiza recorridos por esas localidades para analizar, caso por caso, la posibilidad de garantizar el acceso al agua a cada familia, indicó la fuente.
La crisis de Manatí no es un hecho aislado. El Consejo de Gobierno Provincial de Las Tunas sesionó el 24 de mayo y reconoció la proliferación de pozos perforados por la propia población como respuesta desesperada al desabasto crónico, señalando a Jobabo y Manatí como los municipios más afectados. En marzo de 2026, el colapso del acueducto en la provincia impulsó un mercado informal de pipas con precios de hasta 7,000 pesos por viaje.
Los antecedentes se remontan años atrás. En septiembre de 2025, los ciclos de distribución en Las Tunas se extendieron a 10 días por circuito, afectando a más de 90,000 personas. En noviembre de ese mismo año, pese a que los embalses alcanzaron el 96% de su capacidad tras el huracán Melissa, los hogares seguían sin agua porque las bombas de la potabilizadora permanecían averiadas. En 2022, el ciclo de entrega en la zona urbana de Manatí llegó a 27 días.
El problema refleja un deterioro hídrico estructural que 67 años de dictadura comunista han dejado sin solución. A escala nacional, cerca de 2,7 millones de cubanos sufren escasez de agua, lo que equivale a decir que aproximadamente el 28% de la población carece de acceso regular al agua potable, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El sistema hidráulico opera además con apenas el 37% del combustible que necesita, y entre el 40% y el 70% del agua bombeada se pierde por fugas en tuberías envejecidas antes de llegar a los hogares.
La crisis de Manatí es apenas un capítulo más de un colapso hídrico que abarca toda la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del agua en Las Tunas y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la causa principal de la falta de agua en Manatí, Las Tunas?
La causa principal es una rotura en la estación principal de bombeo, que ha paralizado el suministro de agua en el municipio de Manatí. Esta rotura se originó en el pozo del Cerro de Caisimú, que es la fuente principal del sistema hídrico local.
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¿Cómo afectan los apagones a la distribución de agua en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba paralizan el bombeo de agua, ya que el 87% del sistema de abastecimiento de agua depende de la red eléctrica. Esto significa que durante los cortes de electricidad, que pueden superar las 20 horas diarias, la distribución de agua se detiene, agravando la crisis del abasto en la isla.
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¿Qué medidas se están tomando para solucionar la crisis hídrica en Las Tunas?
La Unidad Empresarial de Base (UEB) Acueducto de Manatí ha instalado una nueva conductora de 10 kilómetros para mejorar la distribución de agua desde Las Margaritas hasta el sector urbano de Manatí. Sin embargo, las autoridades admiten que esta obra no resuelve completamente el problema, y la dependencia del sistema de abasto del suministro eléctrico sigue siendo un obstáculo significativo.
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¿Cuál es la situación del agua en otras partes de Cuba?
A nivel nacional, cerca de 2,7 millones de cubanos sufren escasez de agua. La crisis hídrica no es exclusiva de Las Tunas; en provincias como Matanzas y La Habana, los problemas de suministro de agua también son severos, afectados por roturas en las redes y la crisis energética que detiene las bombas necesarias para el abasto.
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¿Cómo está afectando la crisis del agua a las comunidades rurales en Las Tunas?
12 comunidades rurales en el municipio de Manatí no disponen de pozos propios y dependen enteramente del bombeo centralizado. La Unidad Empresarial de Base (UEB) realiza recorridos para buscar soluciones caso por caso, pero la falta de un suministro estable sigue siendo un problema crítico para estas comunidades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.