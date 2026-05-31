El dólar rompe su récord histórico por tercera jornada consecutiva y cierra mayo en Cuba más cerca de los 600 pesos

El dólar estadounidense alcanzó este domingo 580 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de la isla, según las estimaciones de elTOQUE, lo que representa una subida de cinco pesos en menos de 24 horas y un nuevo récord histórico por tercera jornada consecutiva.

El billete verde cerró el sábado en 575 CUP, tras haber marcado 572 CUP el viernes. Con el dato de hoy, mayo de 2026 se consolida como el peor mes en la historia reciente del peso cubano frente a las divisas en el mercado informal.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 31 Mayo, 2026 - 06:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 580 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 645 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 395 CUP

El dólar abrió el mes en 535 CUP el primero de mayo, superó la barrera de los 550 CUP el 19 de mayo, llegó a 568 CUP el 28 de mayo y ahora cierra en 580 CUP.

En total, acumula una subida de 45 pesos en 30 días, un incremento de aproximadamente 8,4% frente al peso en un solo mes.

Evolución de la tasa de cambio

El euro también registra un comportamiento alcista en mayo. La divisa europea escaló desde los 605 CUP del primero de mayo hasta los 645 CUP actuales, una subida de 40 pesos en el mes. Este domingo se mantiene estable en ese nivel.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), en cambio, retrocedió este domingo hasta los 395 CUP, 15 pesos por debajo de los 410 CUP del sábado y 25 pesos menos que los 420 CUP del viernes.

La tendencia alcista sostenida responde a la fuerte demanda de moneda extranjera por parte de la población cubana y la persistente escasez de oferta en el mercado informal. Los cubanos buscan proteger sus ahorros ante la continua depreciación del peso y la incertidumbre económica.

El contexto estructural agrava el panorama. La inflación interanual en Cuba ronda el 14,73% y los precios agropecuarios en el mercado no estatal subieron 31,9% en el primer trimestre de 2026. A eso se suma una crisis energética con un déficit eléctrico de casi 2,000 MW, caída del turismo y reducción de remesas.

La caída del peso cubano es estructural y acelerada. En 2020, el dólar se cambiaba a 42 CUP; en los últimos 12 meses previos a mayo pasó de 345 CUP a 535 CUP, un alza de 47,8%. La depreciación interanual promedio entre enero y abril de 2026 fue del 45%, más del doble que en todo 2025, cuando fue del 22%.

El propio vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa admitió en febrero de 2026 que con 6,000 pesos «no se puede vivir por los precios altos», una confesión que ilustra la magnitud del deterioro del poder adquisitivo de los cubanos.

Con el dólar en 580 CUP al cierre de mayo y sin señales de corrección a la vista, todo apunta a que la presión sobre el peso cubano continuará en las próximas semanas.