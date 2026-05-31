Hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su retirada de Cuba, según portal especializado

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La cadena hotelera canadiense Blue Diamond Resorts habría anunciado el cese inmediato de todas sus operaciones y el uso de sus marcas en Cuba, en un golpe más al ya devastado sector turístico de la isla y a las arcas del régimen.

El comunicado oficial difundido este sábado por la agencia mayorista Sudameria atribuye la decisión a «las actuales condiciones del mercado turístico cubano y a las persistentes limitaciones operativas que afectan al destino, incluyendo desafíos logísticos, de infraestructura y abastecimiento».

La medida abarca todas sus marcas en la isla: Blue Diamond Resorts Cuba, Blue Diamond Cuba, Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance.

La cadena operaba en Cuba desde 2011 y gestionaba 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones en destinos como Varadero, La Habana, Cayo Coco, Cayo Santa María, Cayo Largo del Sur, Cayo Cruz, Trinidad y Camagüey, lo que la convertía en una de las mayores gestoras extranjeras de la isla.

Paradójicamente, apenas días antes del anuncio, Blue Diamond había reabierto tres resorts en Varadero, según indicó el medio especializado Reportur.

La salida se produce en el marco de una presión sin precedentes de la administración Trump sobre las empresas extranjeras que operan en Cuba. El 7 de mayo, el Departamento de Estado, a instancias del secretario Marco Rubio, designó formalmente a GAESA como entidad sancionada, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que domina el turismo cubano a través de su filial Gaviota.

Las sanciones establecen un plazo hasta el 5 de junio de 2026 para que todas las empresas e instituciones financieras extranjeras cierren sus vínculos operativos con GAESA y sus filiales —Gaviota, Gran Caribe, Cubanacán e Islazul—, bajo amenaza de sanciones secundarias.

Blue Diamond no podía operar en Cuba sin relacionarse con esas entidades, ya que sus contratos de gestión se realizaban precisamente con los grupos estatales controlados por el aparato militar del régimen.

La retirada de Blue Diamond se suma a una cadena de salidas que refleja el colapso del modelo de negocios extranjero en la isla. La minera canadiense Sherritt suspendió operaciones en Cuba tras las nuevas sanciones, y su empresa conjunta MoaNickel se retiró el 8 de mayo.

Las grandes navieras paralizaron operaciones en Cuba desde mediados de mayo, y las hoteleras españolas habrían comenzado a preparar su salida antes del vencimiento del plazo del 5 de junio.

El anuncio llega en el peor momento para el turismo cubano en décadas. Cuba cerró 2025 con apenas 1.81 millones de turistas internacionales, el peor registro desde 2002 excluyendo la pandemia, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

En los primeros cuatro meses de 2026, el turismo en Cuba se desplomó un 55.8% interanual, con apenas 328,608 visitantes internacionales.

Según el comunicado, «a partir de esta fecha, las futuras reservas, consultas y coordinaciones serán gestionadas directamente por los respectivos propietarios de los hoteles y/o las entidades operativas locales correspondientes», es decir, los propios grupos estatales del régimen cubano.

Con el plazo del 5 de junio a menos de una semana, la presión sobre las empresas extranjeras que aún mantienen vínculos con GAESA y sus filiales no hará sino intensificarse en los próximos días.