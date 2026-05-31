Una “solinera” en tierra de apagones: Holguín apuesta por la carga solar de vehículos de la mano de una mipyme

La mipyme privada holguinera Frenas Conmigo S.U.R.L. inició la construcción de la primera estación de carga solar para vehículos eléctricos de Holguín, conocida popularmente como "solinera", en el espacio que anteriormente ocupaba un servicentro de combustible en el reparto Luz de la capital provincial.

El proyecto fue anunciado este viernes por Juan López, técnico comercial de la empresa, durante una entrevista concedida a la emisora Radio Holguín, donde ofreció detalles de la inversión.

Captura de Facebook/Juan López

"La pyme donde trabajo está empezando a ejecutar una obra que le devolverá valor de uso social a uno de los lugares de Holguín que antes era un servicentro de combustible y próximamente será la primera Estación Solar de Carga que estará funcionando en Holguín", escribió López en redes sociales.

Según explicó, la iniciativa busca ofrecer una alternativa ante las dificultades energéticas que enfrenta la provincia. "Será de mucho beneficio para las comunidades cercanas y para quienes transiten en vehículos eléctricos y necesiten cargarlos, ahora que el tema energético se ha puesto prácticamente crítico", afirmó en un video.

La crisis quedó reflejada incluso durante la entrevista en Radio Holguín, que no pudo realizarse en el estudio habitual debido a la falta de electricidad.

Las imágenes compartidas por López muestran que el inmueble ya se encontraba en proceso de acondicionamiento, con trabajos de reparación y pintura en marcha para su futura puesta en funcionamiento.

La inversión llega en un contexto especialmente complejo para Holguín, una de las provincias más castigadas por la crisis eléctrica en Cuba, con una disponibilidad de apenas 70 MW frente a una demanda de 225 MW y apagones de más de 24 horas consecutivas.

La termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, clave para el suministro del oriente cubano, ha sufrido averías recurrentes y estuvo desconectada del Sistema Eléctrico Nacional en febrero de 2026.

La solinera holguinera se suma a una tendencia que se expande por toda la isla como respuesta descentralizada al colapso energético. La primera solinera de Cuba fue inaugurada el 5 de abril en el reparto Virginia de Santa Clara, operada por el Proyecto de Desarrollo Local Gomate, con 56 paneles solares, 30 kW de potencia fotovoltaica y capacidad para seis vehículos eléctricos simultáneos.

Tras Santa Clara, Matanzas proyecta nueve solineras y La Habana anunció una en el Vedado, en la intersección de 23 y J.

La solinera de Holguín sería la primera en el oriente cubano y la primera operada por una mipyme privada de esa provincia, lo que marca un paso adicional en la diversificación del sector privado cubano hacia las energías renovables ante el agravamiento de una crisis que, desde enero, se profundizó tras la suspensión de envíos de crudo venezolano y el corte de exportaciones petroleras mexicanas.