Gobierno cubano pagará 90 CUP por excedentes de electricidad generada con paneles solares

Panel solar en una vivienda en Cuba (Imagen de referencia) Foto © Invasor

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El gobierno cubano estableció este jueves una nueva tarifa de 90 pesos cubanos por kilowatt/hora para la compra de excedentes de electricidad generados por hogares y entidades con paneles solares fotovoltaicos u otras fuentes renovables, según la Resolución 114/2026 publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 45.

La medida entra en vigor el 1 de junio y representa un aumento drástico respecto a las tarifas fijadas en 2023, que oscilaban entre tres y seis pesos cubanos por kilowatt/hora, lo que supone una multiplicación de hasta 30 veces el precio anterior para el sector no residencial.

La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, presentó la medida en conferencia de prensa y calificó la actualización como «un estímulo sustancial para la participación popular».

«Entendemos que es un paso de motivación para que todos los actores, incluyendo la población, transformen la situación energética del país», afirmó.

La nueva tarifa es única, aplica a cualquier horario del día y cubre tanto al sector residencial como al no residencial.

Además, la resolución exonera del pago del impuesto sobre los servicios a todos los ingresos derivados de la venta de excedentes, aunque Ortiz Mantecón aclaró que el beneficio no elimina la obligación tributaria general: «El contribuyente tiene que tramitar el impuesto de lo que le corresponde pagar el siguiente mes por lo que se reciba por la venta de esa energía».

Mario Castillo Salas, directivo adjunto de la Unión Eléctrica (UNE), informó que los usuarios que ya tengan contrato firmado serán actualizados automáticamente desde el 1 de junio, sin necesidad de gestión adicional.

Para los nuevos interesados, la UNE comenzará a recibir solicitudes desde el 28 de mayo a través de un mecanismo en línea, aunque se mantendrá la opción presencial para quienes no tengan conectividad.

El proceso completo toma diez días e incluye una visita técnica para verificar condiciones de seguridad, el cambio del medidor convencional por uno bidireccional y la firma del contrato.

Castillo Salas precisó que «la primera facturación con reconocimiento de la energía generada se realizará entre el 20 y 30 de junio, y los pagos se entregarán entre el 1 y 10 de julio».

La medida se enmarca en la Estrategia Nacional de Transformación de la Matriz Energética y responde a la crisis energética que enfrenta Cuba, caracterizada por apagones de más de 15 horas diarias en algunas provincias y déficits de generación que han superado los 2,000 MW.

La situación se agravó en enero de 2026 cuando Venezuela y México suspendieron los envíos de petróleo a la isla, profundizando una crisis que el propio ministro de Energía y Minas reconoció que continuaría durante este año.

Cuba tiene instalados más de 1,300 MW de capacidad solar fotovoltaica, pero no puede aprovecharlos plenamente por falta de baterías de acumulación energética.

El régimen proyecta alcanzar el 24% de generación renovable para 2030 y el 40% para 2035, y la nueva tarifa busca movilizar la generación distribuida privada como complemento a los parques estatales.

Castillo Salas resumió el alcance de la resolución: «Sin duda significa un incentivo adicional, que va a permitir que puedan crecer y multiplicarse los clientes que hoy utilizan los sistemas solares fotovoltaicos».