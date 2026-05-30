Candidato republicano afirma haber hablado de negocios con el nieto de Raúl Castro, según declaraciones a AFP

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El empresario Vic Mellor, veterano del Cuerpo de Marines y aspirante republicano al Congreso por Rhode Island, asegura haber sostenido conversaciones de varias horas en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, según un despacho de la agencia AFP difundido esta semana.

Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», dirige desde 2016 la Dirección General de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, el cuerpo encargado de la protección directa del general de Ejército Raúl Castro.

Tras el encuentro, Mellor defendió públicamente la posibilidad de una apertura económica en Cuba y afirmó que él y Rodríguez Castro comparten una visión favorable a la cooperación empresarial entre ambos países.

«Es tiempo de cambio», declaró el empresario, quien viajó a Cuba con el objetivo declarado de buscar socios comerciales y oportunidades de empleo para los trabajadores de su estado.

Mellor proyectó además un escenario de futuras inversiones estadounidenses en la isla y valoró el mercado cubano en 100 mil millones de dólares.

«Cuando las condiciones políticas cambien y se abra un mercado cubano de 100 mil millones de dólares, quiero que los trabajadores y empresas de Rhode Island estén al frente de la fila», expresó en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, el académico Sebastián Arcos, profesor asociado del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), reaccionó con escepticismo ante las declaraciones del empresario.

«Es simplemente eso, una visita más. No es la primera vez que políticos o empresarios norteamericanos intentan convencer al régimen castrista de emprender una apertura económica, aunque sea parcial», afirmó Arcos en declaraciones exclusivas a Diario Las Américas.

El analista recordó que décadas de intentos similares han terminado subordinados al control político del régimen y que el episodio no constituye una señal de transformación económica.

«Todos han fracasado por la misma razón: el régimen solo acepta el control absoluto de absolutamente todo, política y economía», sentenció.

Arcos advirtió además que «solo aquellos empresarios occidentales que estén dispuestos a aceptar las condiciones que impone el régimen tienen la oportunidad de entrar en el país, y sufren las consecuencias de esa concesión».

El encuentro de Mellor se produce en un contexto de creciente actividad diplomática no oficial entre Washington y La Habana, en el que «El Cangrejo» ha emergido como el interlocutor clave del régimen cubano con la administración Trump, eludiendo los canales formales del Partido Comunista y del presidente Miguel Díaz-Canel.

El pasado 15 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió precisamente con Rodríguez Castro, junto al ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y al jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT.

El gobierno cubano confirmó esa visita y señaló que fue solicitada por Washington y aprobada por la «alta dirección del país».

El mensaje que Ratcliffe transmitió fue que Estados Unidos dialogaría sobre economía y seguridad solo si Cuba realizaba «cambios fundamentales», condición que el régimen ha rechazado sistemáticamente.

El 19 de mayo, el presidente Donald Trump declaró públicamente que alcanzar un acuerdo diplomático con Cuba era posible y que su administración actuaría «muy pronto».

Arcos concluye que mientras el régimen mantenga el control absoluto de las decisiones fundamentales del país, no existirán condiciones para una economía abierta de mercado: «No se puede hablar de una apertura económica en Cuba, y mucho menos de una apertura significativa».