Más loas a Fidel camino a su centenario: Panel de poetas ensalzan al dictador

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Mientras Cuba registra apagones de más de 24 horas, escasez de alimentos y lo que organismos de la ONU han calificado como «colapso humanitario», el régimen no escatima recursos para celebrar con versos y paneles literarios el centenario del hombre que diseñó ese sistema.

Este viernes, el Instituto Cubano del Libro informó en sus redes sociales que en la Biblioteca Nacional José Martí se celebró el «Encuentro de Poetas por la Paz y la Vida», en homenaje al centenario de Fidel Castro, que ocurrirá el 13 de agosto próximo.

El acto formó parte del 32 Festival Internacional de Poesía de La Habana, celebrado del 26 al 30 de mayo de 2026 y dedicado, en su edición central, al exdictador. El afiche oficial del evento lo resume sin ambages: «En Tributo al Centenario de Fidel (1926-2026)».

Captura de FB/Instituto Cubano del Libro

La sesión fue moderada por Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura 2024, y contó con la participación de Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura 2001, y Alex Pausides, director del Centro Cultural CubaPoesía. También tomó parte el poeta peruano Hildebrando Pérez Grande, junto a los cubanos Germán Sánchez, Oscar Oramas y Luis Toledo Sande.

El afiche oficial del festival incluía además entre los invitados a Tarek William Saab, funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que ilustra con quiénes comparte tribuna el régimen cubano cuando se trata de celebrar a su fundador: con los representantes de las otras dictaduras del continente.

El encuentro es apenas una pieza más del engranaje propagandístico que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha puesto en marcha para el año que denominó oficialmente «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz». El programa incluye el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», previsto para agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana, la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas con más de 600 documentos, caravanas juveniles, siembra de árboles y restauración de museos.

El festival, que reunió a más de 100 poetas de más de 17 países, también rinde tributo a José Lezama Lima y Rainer Maria Rilke, aunque el homenaje central es inequívocamente para Castro, quien, hasta donde se sabe, no escribió poesía alguna. El Instituto Cubano del Libro, organizador del encuentro, es un organismo estatal subordinado al Ministerio de Cultura, lo que subraya el carácter oficial e institucional de estos homenajes literarios al exdictador.

El contraste con la realidad que vive el pueblo cubano no podría ser más brutal. El economista Pedro Monreal advirtió recientemente que el PIB cubano podría caer hasta un 15% en 2026 en un escenario crítico; la CEPAL estimó una caída de 6,5% y The Economist Intelligence Unit de 7,2%. Cuba produce apenas 40,000 barriles diarios de petróleo cuando necesita entre 90,000 y 110,000, lo que se traduce en apagones que en varias provincias superan las 24 horas continuas. Eso, sin contar el estado crítico de las termoeléctricas del país.

A esa crisis energética se suman la escasez generalizada de alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios básicos y un éxodo que ya es considerado el mayor de la historia reciente cubana, iniciado en 2021, con más de un millón de cubanos que ha abandonado la isla. Organismos de Naciones Unidas utilizaron en febrero de 2026 la expresión «colapso humanitario» para describir la situación hacia la que avanza la nación caribeña.

Ese es el legado real del hombre al que poetas nacionales e internacionales dedicaron sus versos este viernes en la Biblioteca Nacional: un país en colapso, vaciado por el éxodo y sumido en la oscuridad, literal y figurada, mientras el régimen que él fundó invierte energías en celebrar su centenario con paneles literarios, caravanas juveniles y 23 volúmenes de obras escogidas.