Más loas a Fidel camino a su centenario: Panel de poetas ensalzan al dictador

Vídeos relacionados:
Mientras Cuba registra apagones de más de 24 horas, escasez de alimentos y lo que organismos de la ONU han calificado como «colapso humanitario», el régimen no escatima recursos para celebrar con versos y paneles literarios el centenario del hombre que diseñó ese sistema.
Este viernes, el Instituto Cubano del Libro informó en sus redes sociales que en la Biblioteca Nacional José Martí se celebró el «Encuentro de Poetas por la Paz y la Vida», en homenaje al centenario de Fidel Castro, que ocurrirá el 13 de agosto próximo.
El acto formó parte del 32 Festival Internacional de Poesía de La Habana, celebrado del 26 al 30 de mayo de 2026 y dedicado, en su edición central, al exdictador. El afiche oficial del evento lo resume sin ambages: «En Tributo al Centenario de Fidel (1926-2026)».
La sesión fue moderada por Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura 2024, y contó con la participación de Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura 2001, y Alex Pausides, director del Centro Cultural CubaPoesía. También tomó parte el poeta peruano Hildebrando Pérez Grande, junto a los cubanos Germán Sánchez, Oscar Oramas y Luis Toledo Sande.
El afiche oficial del festival incluía además entre los invitados a Tarek William Saab, funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que ilustra con quiénes comparte tribuna el régimen cubano cuando se trata de celebrar a su fundador: con los representantes de las otras dictaduras del continente.
El encuentro es apenas una pieza más del engranaje propagandístico que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha puesto en marcha para el año que denominó oficialmente «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz». El programa incluye el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», previsto para agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana, la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas con más de 600 documentos, caravanas juveniles, siembra de árboles y restauración de museos.
El festival, que reunió a más de 100 poetas de más de 17 países, también rinde tributo a José Lezama Lima y Rainer Maria Rilke, aunque el homenaje central es inequívocamente para Castro, quien, hasta donde se sabe, no escribió poesía alguna. El Instituto Cubano del Libro, organizador del encuentro, es un organismo estatal subordinado al Ministerio de Cultura, lo que subraya el carácter oficial e institucional de estos homenajes literarios al exdictador.
El contraste con la realidad que vive el pueblo cubano no podría ser más brutal. El economista Pedro Monreal advirtió recientemente que el PIB cubano podría caer hasta un 15% en 2026 en un escenario crítico; la CEPAL estimó una caída de 6,5% y The Economist Intelligence Unit de 7,2%. Cuba produce apenas 40,000 barriles diarios de petróleo cuando necesita entre 90,000 y 110,000, lo que se traduce en apagones que en varias provincias superan las 24 horas continuas. Eso, sin contar el estado crítico de las termoeléctricas del país.
A esa crisis energética se suman la escasez generalizada de alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios básicos y un éxodo que ya es considerado el mayor de la historia reciente cubana, iniciado en 2021, con más de un millón de cubanos que ha abandonado la isla. Organismos de Naciones Unidas utilizaron en febrero de 2026 la expresión «colapso humanitario» para describir la situación hacia la que avanza la nación caribeña.
Ese es el legado real del hombre al que poetas nacionales e internacionales dedicaron sus versos este viernes en la Biblioteca Nacional: un país en colapso, vaciado por el éxodo y sumido en la oscuridad, literal y figurada, mientras el régimen que él fundó invierte energías en celebrar su centenario con paneles literarios, caravanas juveniles y 23 volúmenes de obras escogidas.
Preguntas Frecuentes sobre el Centenario de Fidel Castro y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está celebrando el régimen cubano el centenario de Fidel Castro?
El régimen cubano está celebrando el centenario de Fidel Castro con una serie de eventos oficiales como el Festival Internacional de Poesía de La Habana, el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», y la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas. Estas actividades se enmarcan en el año declarado oficialmente como "Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz".
Publicidad
¿Cuál es la situación actual en Cuba en términos de economía y servicios básicos?
La situación en Cuba es crítica, con apagones de más de 24 horas, escasez de alimentos y medicamentos, y un colapso energético significativo. El PIB podría caer hasta un 15% en 2026, y organismos internacionales han calificado la situación como abocada a un "colapso humanitario". La crisis también se refleja en un éxodo masivo y en la inseguridad alimentaria extrema en varias provincias.
Publicidad
¿Qué impacto tienen estas celebraciones en la vida cotidiana de los cubanos?
Las celebraciones oficiales contrastan brutalmente con la realidad cotidiana de los cubanos, quienes enfrentan una crisis económica y social sin precedentes. Mientras el régimen invierte en eventos propagandísticos, el pueblo sufre apagones, escasez de alimentos y medicamentos, y vive en extrema pobreza. Esta desconexión entre la propaganda y la realidad diaria genera descontento y frustración entre la población.
Publicidad
¿Cómo se perciben internacionalmente estos eventos en honor a Fidel Castro?
Internacionalmente, estos eventos son vistos como parte de la maquinaria propagandística del régimen cubano, que busca mantener vivo el culto a Fidel Castro mientras el país atraviesa una crisis humanitaria. La participación de figuras internacionales en estos homenajes a menudo es criticada por legitimar un régimen que prioriza la propaganda sobre las necesidades básicas de su población.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.