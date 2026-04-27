Casa de abuelos dentro de empresa en Villa Clara, "curitas" del régimen a triste situación de los ancianos

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La Empresa Electromecánica de Villa Clara inauguró este domingo la primera casa de abuelos del país enclavada dentro de un centro laboral estatal, un anuncio que la prensa oficial presentó como «hito» y «acto de justicia» mientras 1,77 millones de jubilados cubanos sobreviven con pensiones que no alcanzan ni para comer.

El proyecto nació como compromiso del gremio sindical tras una visita del presidente Miguel Díaz-Canel a las instalaciones en 2024, y se financiará no con fondos del Estado —que no los tiene— sino con recursos generados por el propio colectivo obrero, incluido un módulo agropecuario autosostenible, indica la nota de la ACN.

Justo Rodríguez Gattorno, director de la unidad, describió la instalación como «un acto de justicia con quienes entregaron su vida a la producción», y añadió que los jubilados «podrán transmitir sus experiencias a las nuevas generaciones y apoyar el organopónico de la empresa». Dicho de otro modo: los ancianos atendidos también trabajarán.

Sucely Morfa, primera secretaria del PCC en Villa Clara, inaugura la casa de abuelos

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, celebró que «el compromiso social puede germinar hasta en un taller», frase que resume con involuntaria precisión el estado del bienestar cubano: que no germina por ningún lado. Apenas una sola empresa hace lo que el Estado lleva décadas sin poder garantizar.

La realidad que rodea al grandilocuente anuncio es demoledora. El colapso del sistema de asistencia social cubano ha dejado a la inmensa mayoría de los adultos mayores en el abandono: el 99% de los jubilados afirma que su pensión no cubre necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana.

La pensión mínima, fijada en 4,000 pesos cubanos desde septiembre de 2025, equivale a menos de 10 dólares al cambio informal, mientras el costo de la vida de un mes multiplica por ocho esa cifra. Cuarenta años de trabajo por unos siete dólares es la dura realidad de miles de cubanos que entregaron su vida al sistema y hoy no pueden comer tres veces al día: el 79% de los mayores de setenta años no lo logra.

Cuba es el país más envejecido de América Latina, con el 25,7% de su población mayor de sesenta años al cierre de 2024. Al mismo tiempo, la emigración masiva ha dejado a los ancianos solos: más de 1,1 millones de personas abandonaron la isla entre 2021 y 2024, y el 17,4% de los adultos mayores vive hoy sin ningún familiar cercano. Una anciana cuyo hijo emigró lo resumió sin rodeos: «Me paso hasta tres días sin comer».

El Sistema de Atención a la Familia solo cubre a 67,000 personas de ese universo de jubilados, con un presupuesto equivalente a apenas 14,600 dólares para todo el país en 2026. El vicepresidente Salvador Valdés Mesa reconoció en marzo sin ambages: «Con las pensiones no se vive».

Ante ese colapso, el gobierno autorizó en febrero a mipymes y cooperativas abrir residencias privadas para ancianos, admitiendo de facto que el Estado no puede cumplir su obligación constitucional. Según datos de 2021, Cuba contaba con apenas 300 casas de abuelos y 157 hogares de ancianos para casi dos millones de jubilados. Con el deterioro creciente del país desde esa fecha, es de suponer que la cifra puede haber disminuido incluso.

En ese contexto, el ingeniero Domingo Ocaña Piedra, de 76 años y fundador de la empresa de Electromecánica de Villa Clara, quien se reincorporó a trabajar tras jubilarse, celebró la apertura con entusiasmo: «Esta casa de abuelos es un acto de amor y un ejemplo de que, con voluntad, se puede». Lo que no dijo es quién debería tener esa voluntad desde hace décadas: el mismo régimen que lleva 67 años prometiendo cuidar a su pueblo.