"Ya no basta con rifles y pistolas": Trump defiende la construcción de un centro de drones en la Casa Blanca

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El presidente Donald Trump publicó este domingo en su red social Truth Social un mensaje en el que defiende con firmeza la construcción de un puerto de drones —denominado DronePort— en el techo del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, y exige que la demanda judicial que frena el proyecto sea desestimada de inmediato.
«El DronePort en el salón de baile de la Casa Blanca será, quizás, el más sofisticado del mundo. Salvaguardará la capital de nuestra nación, Washington D.C., por mucho tiempo en el futuro», escribió Trump en su publicación, en la que también arremetió contra el juez federal Richard Leon, principal obstáculo judicial al proyecto.
«Con la llegada de armamento moderno altamente sofisticado y poderoso, ya no podemos defender Washington D.C. solo con rifles y pistolas», argumentó el mandatario para justificar la necesidad de la infraestructura.
Trump amenazó directamente al magistrado: «El juez Richard Leon debe dejar de jugar con la seguridad de Estados Unidos. Si algo ocurre, será responsabilizado por la muerte y la destrucción causadas a nuestro país».
El presidente también acusó a Leon de haber permitido que información «Top Secret» fuera revelada en el marco del litigio, y describió a la demandante como una «demandante en serie» cuyo único argumento es que sus «paseos» serán perturbados por la nueva estructura.
«Una mujer que no tiene absolutamente ninguna legitimidad procesal», sentenció.
El proyecto, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares con financiamiento privado, contempla un edificio de más de 8,300 m² que se extendería unos seis pisos bajo tierra.
Según documentos del Departamento de Justicia, el techo sería «herméticamente sellado» e incluiría el puerto de drones, estaciones para francotiradores, acero pesado, columnas resistentes a misiles, vidrio antibalas y antiexplosivos, refugios antibombas e instalaciones militares de alto secreto.
El origen del conflicto legal se remonta a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, llevada a cabo entre octubre y diciembre de 2025 sin autorización del Congreso.
El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda en diciembre de ese año alegando que Trump excedió su autoridad.
El juez Leon ordenó detener la obra en marzo de 2026, señalando que el presidente actúa como «administrador» y no como propietario de la Casa Blanca.
Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones permitió continuar temporalmente las obras el 12 de abril de 2026, por dos votos contra uno, mientras el caso sigue su curso.
El contexto de seguridad refuerza los argumentos de la Casa Blanca. El 23 de mayo, un hombre de 21 años identificado como Nasire Best abrió fuego en un puesto de control del Servicio Secreto en la intersección de la calle 17 y la avenida Pensilvania, murió tras el intercambio de disparos y dejó un transeúnte herido.
El Departamento de Justicia presentó sus argumentos de seguridad nacional menos de 24 horas después de ese incidente.
Previamente, el 4 de mayo también hubo disparos cerca de la Casa Blanca que activaron un operativo de emergencia del Servicio Secreto.
El caso tiene una audiencia clave programada para el 5 de junio de 2026, fecha en la que el juez Leon deberá pronunciarse sobre el futuro del proyecto más polémico del segundo mandato de Trump.
Preguntas Frecuentes sobre el Proyecto del DronePort en la Casa Blanca
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo del DronePort en la Casa Blanca?
El objetivo del DronePort es reforzar la seguridad de Washington D.C. La infraestructura está diseñada para incluir avanzadas medidas de protección, como estaciones para francotiradores, acero resistente a misiles, vidrio antibalas y refugios antibombas, todo ello en respuesta a las amenazas modernas que enfrentan la capital y la Casa Blanca.
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¿Por qué el proyecto del DronePort está envuelto en un conflicto legal?
El conflicto legal se origina en la demolición del Ala Este de la Casa Blanca sin autorización del Congreso. El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda alegando que el presidente Trump excedió su autoridad. Aunque un tribunal de apelaciones permitió continuar temporalmente con las obras, las discusiones legales continúan debido a las implicaciones históricas y políticas del proyecto.
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¿Cómo ha justificado Trump la construcción del DronePort frente a las críticas?
Trump ha justificado la construcción del DronePort como una medida necesaria para la seguridad nacional. Argumenta que con la llegada de armamento moderno y sofisticado, es insuficiente defender la capital solo con métodos tradicionales como rifles y pistolas. También ha vinculado incidentes recientes de seguridad como razones para acelerar la construcción del proyecto.
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¿Qué características de seguridad incluye el proyecto del DronePort?
El proyecto incluye características de alta seguridad como techos a prueba de drones, vidrio antibalas y estructuras resistentes a misiles. Además, contempla estaciones para francotiradores, refugios antibombas e instalaciones militares de alto secreto, todo diseñado para responder a amenazas potenciales en el entorno actual.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.