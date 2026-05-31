"Ya no basta con rifles y pistolas": Trump defiende la construcción de un centro de drones en la Casa Blanca

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El presidente Donald Trump publicó este domingo en su red social Truth Social un mensaje en el que defiende con firmeza la construcción de un puerto de drones —denominado DronePort— en el techo del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, y exige que la demanda judicial que frena el proyecto sea desestimada de inmediato.

«El DronePort en el salón de baile de la Casa Blanca será, quizás, el más sofisticado del mundo. Salvaguardará la capital de nuestra nación, Washington D.C., por mucho tiempo en el futuro», escribió Trump en su publicación, en la que también arremetió contra el juez federal Richard Leon, principal obstáculo judicial al proyecto.

«Con la llegada de armamento moderno altamente sofisticado y poderoso, ya no podemos defender Washington D.C. solo con rifles y pistolas», argumentó el mandatario para justificar la necesidad de la infraestructura.

Trump amenazó directamente al magistrado: «El juez Richard Leon debe dejar de jugar con la seguridad de Estados Unidos. Si algo ocurre, será responsabilizado por la muerte y la destrucción causadas a nuestro país».

El presidente también acusó a Leon de haber permitido que información «Top Secret» fuera revelada en el marco del litigio, y describió a la demandante como una «demandante en serie» cuyo único argumento es que sus «paseos» serán perturbados por la nueva estructura.

«Una mujer que no tiene absolutamente ninguna legitimidad procesal», sentenció.

El proyecto, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares con financiamiento privado, contempla un edificio de más de 8,300 m² que se extendería unos seis pisos bajo tierra.

Según documentos del Departamento de Justicia, el techo sería «herméticamente sellado» e incluiría el puerto de drones, estaciones para francotiradores, acero pesado, columnas resistentes a misiles, vidrio antibalas y antiexplosivos, refugios antibombas e instalaciones militares de alto secreto.

El origen del conflicto legal se remonta a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, llevada a cabo entre octubre y diciembre de 2025 sin autorización del Congreso.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda en diciembre de ese año alegando que Trump excedió su autoridad.

El juez Leon ordenó detener la obra en marzo de 2026, señalando que el presidente actúa como «administrador» y no como propietario de la Casa Blanca.

Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones permitió continuar temporalmente las obras el 12 de abril de 2026, por dos votos contra uno, mientras el caso sigue su curso.

El contexto de seguridad refuerza los argumentos de la Casa Blanca. El 23 de mayo, un hombre de 21 años identificado como Nasire Best abrió fuego en un puesto de control del Servicio Secreto en la intersección de la calle 17 y la avenida Pensilvania, murió tras el intercambio de disparos y dejó un transeúnte herido.

El Departamento de Justicia presentó sus argumentos de seguridad nacional menos de 24 horas después de ese incidente.

Previamente, el 4 de mayo también hubo disparos cerca de la Casa Blanca que activaron un operativo de emergencia del Servicio Secreto.

El caso tiene una audiencia clave programada para el 5 de junio de 2026, fecha en la que el juez Leon deberá pronunciarse sobre el futuro del proyecto más polémico del segundo mandato de Trump.