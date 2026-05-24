Patrimonio en peligro: denuncian abandono del emblemático puente Lacret Morlot en Matanzas

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Un especialista en arquitectura e ingeniería denunció en días recientes el deterioro del puente General Lacret Morlot, emblema de la ciudad de Matanzas construido en 1878, mientras se montaban piezas de acero en su acera derecha, como evidencia de que las obras de reparación avanzan de forma parcial e insuficiente.

Ramón Recondo Pérez, especialista de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, compartió a través de su perfil en Facebook fotografías que muestran grietas profundas en los muros del puente, erosión severa por humedad y un ficus invasor que crece en el aproche izquierdo hacia el lado Versalles, lo cual amenaza la estructura.

"Preservar el patrimonio es tarea de todos, y hay acciones que solo necesitan voluntad y ocupación de responsables y decisores", escribió Recondo, quien preguntó sin rodeos: "¿No hay ojos responsables que vean esto?".

Captura de Facebook/Ramón Recondo Pérez

El Puente General Lacret Morlot, considerado el primer puente de hierro de Cuba, fue inaugurado el 4 de noviembre de 1878 y conecta el reparto Versalles con el centro de la ciudad a través del río Yumurí, siendo el único enlace vial para esa zona.

La denuncia revela que una reparación anunciada con urgencia en mayo de 2025 lleva ocho meses sin avance significativo.

El ciudadano Leo Ernesto García Ramos lo confirmó en los comentarios: «La misma reparación del puente símbolo no avanza nada. Yo tengo miles de fotos de los últimos 8 meses y es lo mismo, se repara la acera que da a la Bahía y la que se está usando no sirve tampoco».

La frustración ciudadana acumulada durante años quedó reflejada en la cadena de comentarios a la publicación.

María J. Rosales López fue directa al exteriorizar que "hace muchísimos años los puentes se debieron arreglar, todos están en mal estado. Lo que pasa es que aquí en Matanzas no ha habido voluntad política de ningún dirigente ni han tenido amor a esta provincia".

Ana Margarita Fernández Arregoitia advirtió que "dentro de poco tendremos que construir balsas para trasladarnos de Versalles hacia la ciudad porque a tanta despreocupación y falta de mantenimiento dentro de poco no existirá nuestro famoso y emblemático Puente, ni sus hermosas torres representativas de nuestra ciudad".

El arquitecto Lázaro José Capdevilla de Armas señaló que "no todo el que mira ve" y llamó a los profesionales a denunciar y proponer soluciones, antes de preguntar: "Es preocupante la situación de muchos Monumentos Nacionales y locales. No quiero hacer catarsis, solo me pregunto, ¿hasta cuándo?".

Cari Padilla resumió el sentir colectivo con una frase que cierra el debate: "No hay peores ojos que los que no quieren ver. Y si sigue así, nuestra ciudad morirá con nosotros. Tendremos el invaluable mérito de haberla sabido destruir".

En abril, otra denuncia de Recondo llamó la atención sobre cómo la indolencia institucional permite que un arbusto destruya la fachada de la Sala José White, en la propia Atenas de Cuba.

Días atrás, el periódico oficial Girón llamó la atención sobre cómo la Calle del Medio del Centro Histórico de Matanzas sufre motos, basura y robos pese a las Regulaciones Urbanas aprobadas en marzo.

Por su parte, la televisión local alertó que el parque infantil Armando Carnot perdió su cerca y su tarja histórica sin que las autoridades actuaran.

El patrón se repite más allá de Matanzas. Las esculturas de la Plaza La Marqueta en Holguín también están en peligro, en un deterioro generalizado del patrimonio cubano que las instituciones no frenan.