Candidato pro-Trump Abelardo de la Espriella lidera elección presidencial en Colombia

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El abogado penalista Abelardo de la Espriella, admirador declarado de Donald Trump y donante del Partido Republicano, sorprendió al liderar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia celebradas este domingo, contradiciendo todas las encuestas y forzando una segunda vuelta para el 21 de junio.

Con el 95,12% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo 9.791.468 votos (43,62%), seguido del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico —partido del presidente Gustavo Petro—, con 9.231.677 votos (41,13%), según datos de la Registraduría Nacional.

El vínculo de De la Espriella con la órbita trumpista es uno de los rasgos más definitorios de su perfil político.

En enero de 2026 le pidió públicamente a Donald Trump Jr. que la administración de su padre «ponga a Petro en su lugar», y llama a Elon Musk «compadre», esperando contar con su ayuda tecnológica para transformar a Colombia en lo que denomina «la patria milagro», comparable a Corea del Sur o Irlanda.

Analistas señalan que un eventual gobierno suyo implicaría que «lo que hagan los Estados Unidos, en este caso la administración Trump, es lo que va a hacer Colombia», según declaró el politólogo Camilo González a Infobae Colombia.

Este perfil contrasta radicalmente con el del presidente saliente Petro, cuya relación con Washington fue de creciente hostilidad: la administración Trump revocó su visa en septiembre de 2025, el Tesoro impuso sanciones financieras en octubre de ese año y Trump advirtió en diciembre que Colombia «sería la siguiente» tras sus presiones a otros gobiernos de la región.

De la Espriella, de 47 años, es ciudadano italiano y estadounidense, nunca ha ocupado cargos públicos y construyó su fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, entre ellos el empresario colombo-venezolano Alex Saab —actualmente detenido en EE.UU.— y David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

A quienes le critican su falta de experiencia en la función pública, responde que eso «lejos de ser un problema, es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos».

Fundó el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria con el objetivo explícito de impedir la continuidad de la izquierda en el poder, y promete «combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia».

Es comparado ideológica y físicamente con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, y su discurso de emprendedor exitoso, con saludos militares e invocaciones a Dios, le permitió seducir al electorado de derecha que buscaba una alternativa al petrismo.

Su rival en la segunda vuelta, Iván Cepeda, es el único candidato que prometía continuar la política de «paz total» con la que Petro inició diálogos con grupos armados ilegales —FARC disidentes, Ejército de Liberación Nacional y el cártel Clan del Golfo— sin lograr desarmarlos, en un país con cerca de 27,000 alzados en armas según la Fundación Ideas para la Paz.

La candidata derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático uribista, quedó muy por debajo de lo esperado con apenas el 6,86% de los votos, lo que convierte el balotaje del 21 de junio en una elección directa entre el modelo pro-Trump de De la Espriella y la continuidad izquierdista representada por Cepeda.