Piden ayuda para Alexander Díaz Rodríguez, expreso político con cáncer que no tiene hogar tras salir de prisión

La activista cubana Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia lanzó una campaña en Facebook para recaudar fondos y comprarle una vivienda al expreso político Alexander Díaz Rodríguez, quien desde su liberación en abril enfrenta una situación crítica: sin hogar estable, sin posibilidad de trabajar y en plena batalla contra el cáncer.

Alexander, de 45 años y oriundo de Cárdenas, Matanzas, fue condenado a cinco años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 y cumplió su condena íntegramente en la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, sin recibir ningún tipo de clemencia del régimen.

Salcedo Verdecia, exiliada en Miami, detalló que gracias a la solidaridad de algunas personas se ha logrado mantener una renta temporal para que Alexander tenga un techo mientras continúa sus tratamientos, pero advirtió que esa ayuda no puede sostenerse indefinidamente.

El objetivo de la campaña es reunir 4,000 dólares para comprarle una pequeña casa que, según la activista, incluye casi todo el mobiliario.

Quienes deseen ayudarlo pueden contactarlo directamente al +53 5 6479804 o comunicarse con Salcedo Verdecia al 786-339-6875.

En un video publicado en Facebook, el propio Alexander explica su situación con voz pausada: "Salí en condiciones extremas. Tengo que pagar una renta, no me dan trabajo, me persigue la Seguridad del Estado, me he puesto enfermo, salí con cáncer...".

Su situación no es nueva. Cuando fue liberado el 12 de abril, su estado físico generó indignación internacional: ingresó a prisión pesando 81 kilos y salió con apenas 37, una pérdida de 44 kilos en cinco años. Durante su encarcelamiento desarrolló cáncer de tiroides, contrajo hepatitis B y fue sometido a celdas de castigo, palizas y maltrato físico y verbal.

"Fueron muy duros, muy duros para mí. He pasado unas cuantas cosas con convicción de mis principios y mis delitos, varias celdas de castigo, que fueron bastantes, un promedio de 11 o 12 celdas de castigo plantado y mucho maltrato físico y verbal", declaró en testimonio público.

El caso llegó a la portada del diario español ABC el 22 de abril, y el jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, lo llamó personalmente tras ver las imágenes: "Lo que ha sufrido este hombre es inexplicable. Estados Unidos seguirá insistiendo que se liberen todos los que siguen injustamente encarcelados".

A pesar de esa atención internacional, a más de un mes de su liberación Alexander sigue en Cuba sin recursos ni vivienda propia. Salcedo Verdecia aclaró que en estos momentos no tiene posibilidad de solicitar una visa, descartando la emigración como solución inmediata.

El líder opositor José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, describió el caso ante el Parlamento Europeo el 5 de mayo: "Salió de una cárcel comunista como salieron los prisioneros que sobrevivieron en los campos de concentración de la Alemania nazi. Piel sobre hueso".

El caso de Alexander ilustra el patrón que organizaciones de derechos humanos denuncian: el régimen libera a presos políticos gravemente enfermos tras condenas completas, sin atención médica, sin recursos y bajo la presión de la Seguridad del Estado. Según Prisoners Defenders, Cuba contaba con 1,214 presos políticos a febrero de 2026.