Delcy Rodríguez anuncia la llegada de más empresas petroleras a Venezuela

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este jueves que en «las próximas semanas» llegarán más empresas del sector de los hidrocarburos al país, en un acto celebrado en el estado de Anzoátegui ante trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco y transmitido por el canal estatal VTV.

«En las próximas semanas, con mayor celeridad, van a llegar más y más empresas a Venezuela, y ustedes, que son trabajadores de la Faja, lo van a ver con sus ojos», declaró la mandataria.

Rodríguez no precisó nombres de empresas, fechas concretas ni detalles sobre las operaciones previstas, aunque aseguró que Venezuela atraviesa un proceso de captación de inversiones nacionales y extranjeras.

En el mismo acto, instó a Estados Unidos y Europa a «no tenerle miedo a una Venezuela libre de sanciones», en referencia a las medidas que Washington ha flexibilizado en los últimos meses en el marco del acercamiento entre ambos gobiernos.

Rodríguez también anunció la creación de un consejo académico superior de los hidrocarburos, destinado a impulsar la profesionalización y la formación de los trabajadores del sector petrolero.

La mandataria asumió el cargo en enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses en la llamada «Operación Resolución Absoluta». Desde entonces ha adoptado una postura aperturista, impulsando en enero de ese año una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permite contratos directos con PDVSA, reducción de regalías e impuestos del 33% al 15% en proyectos de alto riesgo, cuentas bancarias en el exterior y arbitraje internacional.

El giro aperturista coincide con el levantamiento de sanciones petroleras por parte de la administración Trump en febrero de 2026, que autorizó a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell a operar y realizar transacciones con PDVSA, y pidió a ejecutivos del sector comprometer 100,000 millones de dólares para reactivar la industria venezolana.

Entre las empresas que ya han dado pasos concretos, Chevron opera con una producción conjunta cercana a 260,000 barriles diarios y anunció una inversión de más de 100 millones de dólares para modernizar su infraestructura. Eni y Repsol planean invertir 2,000 millones de dólares en cinco años en sus empresas conjuntas con PDVSA.

El caso más relevante de las últimas semanas es el de ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, que según The New York Times está en negociaciones para adquirir derechos de extracción en hasta seis yacimientos en Venezuela, con un posible anuncio antes de que termine mayo. Un equipo de la compañía viajó a Caracas en abril para evaluar los campos.

ConocoPhillips también señaló que evalúa oportunidades en el país, incluyendo la recopilación de datos y el diálogo con actores relevantes del sector.

La Faja Petrolífera del Orinoco, epicentro de este proceso de reinversión, contiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en 303,000 millones de barriles, aunque la producción venezolana colapsó durante la era Maduro hasta menos de 700,000 barriles diarios, frente a los más de tres millones que se extraían en los años 2000.

La inversión petrolera proyectada para 2026 asciende a 1,400 millones de dólares, frente a los 900 millones ejecutados en 2025.