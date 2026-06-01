«Nuestra última morada»: cubana lamenta el estado de un cementerio en Santa Clara

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Una cubana denunció en el grupo de Facebook «Santa Clara en Instantáneas» el grave estado de deterioro y vandalismo que presenta el cementerio de la ciudad, acompañando su publicación con fotografías que muestran tumbas con lápidas deterioradas, manchas de humedad, líquenes, botellas de plástico y basura acumulada.

«Visitar el Cementerio por razones personales es difícil, pero lo es más cuando ves el nivel de deterioro y vandalismo en nuestra última morada», escribió Gretel Martínez Castañeda, autora del post, cuya publicación desató una avalancha de testimonios de vecinos y familiares de difuntos que describieron una situación aún más grave de la que muestran las imágenes.

Entre los comentarios, Lupe Fernandez relató que al panteón de su familia «le robaron las anillas de la tapa y las letras de los fallecidos, todo de bronce, además del cristal y la Madonna decorativa».

Nelida Morffi reportó un robo similar: «En el panteón de mi familia le robaron las manillas y el nombre. La familia no tiene cuidado ni vigilancia, es un abandono total».

Una participante anónima narró que fue al cementerio a buscar la tumba de su bisabuela y no pudo encontrarla: «Pregunté en la oficina y me dieron la dirección pero nunca di con el lugar, miles de panteones no tenían nombres o estaban borrosos, muchos estaban rotos, tremendo deterioro. Me fui triste del lugar porque quería visitar donde se encuentran los restos de mi bisabuela y al final no logré encontrarlos».

Rosangel Rojo alertó sobre una situación especialmente crítica: «Cerca del mausoleo, en los osarios, es crítico el deterioro; hay restos en el piso por cantidades».

Dayami Pumpum relató haber visto más de diez aves de carroña comiendo algo dentro del recinto, y afirmó que ese fue «la única razón por la que no enterré a mi mamá» allí.

Maggie Iza apuntó a la emigración masiva como factor agravante: «La mayoría de las familias dueñas de los panteones ya no viven en Cuba y no tienen quien les dé mantenimiento. Con el robo y la corrupción destruyen todo y no respetan ni a los muertos».

El cementerio principal de Santa Clara, conocido como Cementerio General «San Juan de Dios», es un sitio de valor histórico y patrimonial propuesto como Monumento Local.

Sin embargo, su deterioro no es reciente: ya en febrero de 2020 se documentó su estado de abandono junto con el de la funeraria Las Villas, y en agosto de 2021 fue ampliado ante el aumento de fallecimientos durante la pandemia de COVID-19, lo que evidenció la presión sobre una infraestructura ya en declive.

El caso de Santa Clara no es aislado. En abril de este año, el cementerio Vicente García de Las Tunas llegó a un punto de colapso que obligó a suspender los entierros estatales.

En febrero, se documentó profanación y abandono en otro cementerio municipal. En septiembre de 2025, el cementerio San Rafael de Guantánamo fue reportado con tumbas agrietadas, lápidas ilegibles y mármoles corroídos.

A finales de 2025, el régimen prometió rehabilitar crematorios y funerarias en La Habana, promesa que no ha tenido impacto visible en el resto del país, donde la prensa oficialista ya había reconocido el caos en los velorios de Mayabeque en julio de ese año.

«Si los vivos estamos abandonados, imagínate tú», resumió con amarga ironía la usuaria Francisbel Camps.