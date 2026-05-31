Expolicía y colaborador de Fox News sobre Cuba: «Esto podría ponerse muy interesante»

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Paul Mauro, exinspector del Departamento de Policía de Nueva York y colaborador de Fox News, publicó esta semana en su cuenta de X una advertencia que ha generado atención en círculos de análisis político: «Cuba está cerca de caer», y cuando eso ocurra, las élites del régimen buscarán hacer tratos con Washington para protegerse.

«Cuando una nación cae, las élites buscan hacer tratos para salvarse. Como en: "I’ll tell you anything you want to know". Esto podría ponerse muy interesante...», escribió Mauro en respuesta a un mensaje del 26 de mayo de la cuenta @DataRepublican, que a su vez citaba un artículo de ZeroHedge.

Mauro, cuya biografía en X lo describe como abogado, exmiembro del NYPD y fundador de Opsdesk.org, tiene experiencia en temas de inteligencia y contraterrorismo, lo que le otorga credibilidad ante la audiencia conservadora estadounidense para este tipo de análisis.

El comentario se produce en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre La Habana. El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con altos funcionarios cubanos, incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», y al ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas.

Ratcliffe transmitió un mensaje directo de Trump: Washington está dispuesto a comprometerse en asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza «cambios fundamentales».

Dos días después, Trump declaró que el régimen «va a tener que venir a nosotros» para negociar, y el 20 de mayo añadió que EE.UU. «tiene la CIA allí» y que su gobierno está «liberando» la isla.

El 21 de mayo, Trump calificó a Cuba de «país fallido» y aseguró que EE.UU. está en posición de fuerza. Ese mismo día, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que «no hay mucho avance» en las negociaciones y que Cuba «no podrá seguir ganando tiempo».

El escenario que describe Mauro —élites dispuestas a revelar información sensible a cambio de protección— coincide con lo que analistas han comenzado a plantear abiertamente. El 29 de mayo, los académicos cubanoamericanos Michael J. Bustamante y Ricardo Herrero publicaron en Foreign Affairs que «se agota el tiempo» para el régimen cubano y propusieron una negociación antes de que la presión derive en un colapso humanitario.

La presión sobre la cúpula del régimen se ha vuelto también nominal y directa: el Departamento de Estado impuso en mayo sanciones contra 11 élites vinculadas al aparato de seguridad cubano y tres funcionarios del gobierno.

Cuba atraviesa su peor crisis desde el Período Especial, con reservas de petróleo de apenas 15 a 20 días, apagones de hasta 30 horas y un déficit de generación eléctrica de 1,885 MW reportado a fines de marzo.

El propio régimen reconoció el 28 de mayo que «no hay avances en las negociaciones con EE.UU.», mientras Rubio ha dejado claro cuál es la condición innegociable: «Su sistema de gobierno tiene que cambiar».