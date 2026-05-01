Cubano detenido por violencia doméstica muere bajo custodia del ICE en centro de detención de Georgia

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Denny Adán González, un cubano de 33 años, murió el pasado martes en el Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia, mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmó la agencia este viernes.

La causa sospechada de muerte es suicidio, aunque la causa oficial permanece bajo investigación.

Personal de CoreCivic, la empresa privada que opera el centro, encontró a González sin respuesta en su celda a las 10:25 de la noche del martes. Se usó una herramienta de corte y se inició reanimación cardiopulmonar. El Servicio de Emergencias Médicas del condado de Webster continuó los esfuerzos de reanimación, pero González fue declarado muerto a las 11:11 de la noche.

González había ingresado por primera vez a Estados Unidos en mayo de 2019 por el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, donde fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y declarado inadmisible.

Un juez de inmigración ordenó su deportación a Cuba en diciembre de 2019, y fue expulsado en enero de 2020, pero reingresó ilegalmente al país y fue encontrado por la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, en abril de 2022.

Fue liberado bajo una orden de supervisión y reportó a ICE en Charlotte, Carolina del Norte, hasta septiembre de 2025.

El 12 de diciembre de 2025, González fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Mecklenburg, en Charlotte, por cargos de agresión a una mujer y violencia doméstica. ICE presentó una orden de detención migratoria y lo trasladó al Centro Stewart en enero de 2026.

Según reportes de The Guardian citados por Telemundo, González es la cuarta persona en morir por suicidio en el Centro de Detención Stewart, un centro con un historial documentado de al menos 13 muertes desde 2006.

Con su fallecimiento, suman ya 18 las personas muertas bajo custodia de ICE en lo que va de 2026.

González es el tercer cubano en morir bajo custodia de ICE este año. Geraldo Lunas Campos, de 55 años, murió el 3 de enero en Fort Bliss, Texas, en un caso que la autopsia clasificó como homicidio por asfixia, contradiciendo la versión inicial de ICE. Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, murió el 12 de abril en el Centro Federal de Detención de Miami en aparente suicidio.

El contexto es alarmante: un estudio publicado en la revista médica JAMA reveló que la tasa de mortalidad en centros de detención de ICE alcanzó 88.9 muertes por cada 100,000 detenidos en el año fiscal 2026, el nivel más alto en 22 años, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19.

Las doctoras Michele Heisler y Katherine R. Peeler, autoras de un editorial que acompañó al estudio, señalaron que los hallazgos «sugieren no solo fallos aislados, sino debilidades sistémicas en la atención médica, la protección de la salud mental y la revisión de la mortalidad en una población que depende totalmente del Estado».

La población total bajo custodia de ICE creció de 40,000 a 60,000 personas desde que Trump asumió el poder, mientras que las detenciones de cubanos aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y finales de 2025, según el Instituto Cato.

Las investigadoras advirtieron que el aumento de muertes «hace difícil considerar el reciente aumento como un fenómeno clínico aislado en lugar de una señal de advertencia de un sistema de detención sometido a una presión extraordinaria y deliberada».