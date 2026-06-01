Willy Allen advierte de las mentiras que pueden arruinar tu caso de inmigración en EE.UU.

El abogado de inmigración Willy Allen advirtió este lunes que el error más grave que puede cometer un inmigrante en una cita migratoria es mentir, y que una sola falsedad descubierta en cualquier momento del proceso puede hacer que el solicitante «lo pierda todo».

Allen hizo estas declaraciones durante su programa semanal en directo junto a la periodista Tania Costa, donde explicó qué comportamientos encienden las alarmas de los oficiales durante una entrevista migratoria en Estados Unidos.

«El problema más grande siempre es la verdad. Hay preguntas que te van a hacer en todas las entrevistas. Hay decenas de preguntas que te hacen y le hacen a todo el mundo», señaló el abogado.

Según Allen, cuando los oficiales detectan inconsistencias, estas casi siempre son mentiras. «Pueden ser mentiras serias o mentiras livianas. Pero mentiras de matrimonios anteriores, mentiras de donde tú has vivido, mentiras de que has participado, mentiras de trabajo...»

El abogado explicó que en las entrevistas de ajuste de estatus —especialmente las de residencia permanente— los oficiales buscan específicamente contradicciones en los detalles.

Uno de los ejemplos que citó es especialmente relevante para cubanos. «Si tú trabajabas como vendedor de tabaco en Cuba, bueno, no tenías que ser miembro del Partido Comunista, pero si tú eres un doctor en Cuba, ¿por qué no fuiste miembro del partido?»

Además de la afiliación política, Allen enumeró otros puntos que los oficiales examinan con lupa: tatuajes y su significado, antecedentes criminales en el país de origen, historial de direcciones y ciudades de residencia, y número de matrimonios.

«Hay oficiales que te castigan con las direcciones donde tú has vivido, las ciudades. Hay oficiales que te castigan sobre los matrimonios, ¿cuántos has tenido, por qué te casaste?», advirtió.

El abogado también señaló que los oficiales pueden revisar si el solicitante ha recibido ayuda económica en Estados Unidos, lo cual puede tener implicaciones en ciertos casos.

Su consejo fue categórico: «Hay que decir la verdad aunque tengas miedo de decirla. Es mejor que te digan que no. Yo siempre puedo ganar con tu verdad, pero si tú dices una mentira y te la descubren en cualquier momento, lo has perdido todo».

Como advertencia concreta, Allen mencionó el caso del expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo, sentenciado el pasado jueves a siete meses de prisión en una corte federal de Jacksonville, Florida, tras declararse culpable de fraude migratorio.

Allen afirmó que González-Pardo «está cantando como un canario loco» y que mucha de la información que aportó ayudó a implicar a Raúl Castro, aunque subrayó que el piloto «mintió y mintió de mentiras bastante grandes».

Este caso se produce en un contexto de endurecimiento migratorio sin precedentes: en enero de 2026, las aprobaciones de residencia para cubanos cayeron a solo 15 en un mes pese a recibirse más de 7,000 solicitudes, mientras que las detenciones de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas aumentaron un 463% desde octubre de 2025.

«Muchos de los casos que llevan ahora a tribunales en los Estados Unidos es por fraude», concluyó Allen, en una advertencia que cobra especial peso en un momento en que los oficiales de inmigración tienen más discreción y presión que nunca para detectar irregularidades.