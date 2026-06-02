Ocupan 380,000 pesos a revendedor de dinero en efectivo y los cubanos salen en su defensa

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La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvo a un hombre en Santiago de Cuba acusado de ofrecer dinero en efectivo a cambio de transferencias bancarias con un interés del 20% a su favor, según informó el perfil oficialista Héroes del Moncada en Facebook, vinculado al Ministerio del Interior (MININT) en esa provincia.

El arresto ocurrió cerca del cajero automático ubicado en Avenida Garzón y Calle 3 de Santa Bárbara, y fue presenciado por varias personas que transitaban por la zona.

Tras un registro domiciliario, los agentes le ocuparon aproximadamente 380,000 pesos cubanos (CUP) y artículos que utilizaba para llevar a cabo la actividad.

La publicación del MININT en Santiago de Cuba enmarca la detención como una operación exitosa contra actividades «delictivas».

Fuente: Captura de Facebook/Héroes del Moncada

Sin embargo, la reacción ciudadana en los comentarios de la propia publicación oficialista desmontó ese relato con contundencia.

La mayoría de los comentaristas no ve en el detenido a un delincuente, sino a alguien que cubre una necesidad que el Estado es incapaz de satisfacer.

Lo que dicen los cubanos: el verdadero acusado es el sistema

Los comentarios más destacados apuntan directamente a la crisis estructural del sistema financiero cubano como causa real del fenómeno.

«Cogieron al instrumento; el pez grande está dentro del banco», escribió un usuario, en lo que se convirtió en una de las frases más repetidas.

«La pregunta es: ¿de dónde sacaba el efectivo si en los bancos no hay dinero?», planteó otro comentarista, señalando la contradicción central del caso.

«Atraparon al que resolvía un problema que el banco no es capaz de resolver», resumió un tercero.

Varios usuarios apuntaron directamente a la complicidad de trabajadores bancarios: «Lo que deberían investigar es a los trabajadores bancarios que facilitan el efectivo» y «El verdadero negocio está dentro de los bancos; todos saben de dónde sale el dinero».

Otros advirtieron que la detención no cambiará nada: «Ahora atraparon al del 20%, pero en la calle ya se está cobrando entre 30% y 50%» y «La medida no resuelve el problema; solo elimina a una persona y otra ocupará su lugar».

La crítica más directa al régimen la formuló este comentario: «El gobierno crea las condiciones para que aparezcan estos negocios y luego castiga a quienes las aprovechan».

La crisis de efectivo que lo explica todo

El caso no puede entenderse sin el contexto de la bancarización forzada impuesta por el Banco Central de Cuba mediante la Resolución 111 de agosto de 2023, que restringió el uso de efectivo para empresas y empujó las transacciones hacia plataformas digitales como Transfermóvil y Enzona.

El resultado fue el opuesto al prometido: cajeros vacíos, colas desde la madrugada y retiros limitados a sumas mínimas que no alcanzan para gastos básicos. El propio gobierno admitió que la red de cajeros no podía atender la demanda por falta de piezas y repuestos.

En junio de 2024, Díaz-Canel culpó al sector privado de la escasez de efectivo, atribuyéndola a un supuesto «efecto de extracción» desde los bancos.

En noviembre de 2025, Granma reconoció que el MININT tenía más de un centenar de investigaciones abiertas sobre retención, acumulación y reventa ilegal de efectivo, con casos que involucraban cientos de millones de pesos.

En Santiago de Cuba, el Tribunal Provincial Popular condenó en abril de 2026 a tres personas por malversación de fondos estatales y falsificación de documentos bancarios, con penas de hasta 15 años, lo que confirma que la corrupción dentro del sistema financiero estatal no es solo una percepción ciudadana.

Una detención que no resuelve nada

Muchos comercios en Cuba siguen sin aceptar transferencias, lo que obliga a jubilados, trabajadores y familias a buscar efectivo en el mercado informal a cualquier precio.

«Los jubilados y trabajadores son los más afectados porque cobran por tarjeta y luego no pueden disponer de su dinero», señaló un comentarista.

La conclusión que se repite entre los cubanos es tan simple como demoledora: «La actividad existe porque hay una necesidad real; si el sistema funcionara, nadie pagaría un porcentaje por su dinero».