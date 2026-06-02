¿Resistencia armada en Cuba? Análisis de posible intervención militar

El profesor emérito de Antropología de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y ex director del Instituto de Investigaciones Cubanas, Jorge Duany, advirtió este lunes que una eventual intervención militar estadounidense en Cuba podría enfrentar una resistencia asimétrica prolongada, muy distinta a la operación relámpago que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela, según su análisis compartido en el marco de una entrevista en CiberCuba donde abordó la reunión del Comando Sur con las FAR en la Base Naval de Guantánamo.

El análisis de Duany parte de un artículo publicado en El Nuevo Herald que describe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) como una fuerza «muy débil en papel, con equipos obsoletos y poco entrenamiento». Sin embargo, el académico advierte que ese diagnóstico no cuenta toda la historia.

«La doctrina de la llamada guerra de todo el pueblo ciertamente permite visualizar una situación prolongada de guerrillas urbanas y rurales y una resistencia asimétrica», señaló Duany, refiriéndose a la doctrina militar cubana que combina a las FAR con milicias territoriales y movilización civil.

Esa doctrina, reafirmada en enero de 2026 cuando el Consejo de Defensa Nacional cubano aprobó «planes del paso al Estado de Guerra», convierte a Cuba en un escenario radicalmente diferente al venezolano.

«Lo cual de nuevo no augura bien para una intervención militar estadounidense en Cuba parecida a la que ocurrió en Venezuela, donde ocurrió rápidamente y prácticamente no hubo pérdidas de vidas de parte de Estados Unidos», subrayó el profesor.

Para ilustrar los riesgos de subestimar la resistencia, Tania Costa, periodista de CiberCuba, recurrió al caso de Irán: «Pensábamos que era quitar a Jamenei y que se acababa la película, y ahí tenemos la película todavía dos meses después, todavía seguimos con el problema de Irán».

El propio académico matizó su posición: «A mí me cuesta creer que vaya a haber resistencia, no digo que eso vaya a ser de un día para otro», reconoció, aunque insistió en que los escenarios de conflicto prolongado no pueden descartarse.

La conductora Tania Costa introdujo otro factor determinante: el riesgo migratorio. «El miedo terrible es a una ola migratoria: con una guerra en Cuba más la escasez que hay porque cada vez hay más apagones, no puede frenar una ola migratoria, o sea la gente tiene que luchar por vivir», planteó.

Duany confirmó que ese escenario tiene antecedentes concretos. «Ya se produjo la mayor ola migratoria en Cuba desde principio de la Revolución, incluso en toda la historia, en los últimos cinco o seis años a partir del COVID, donde quizás más de un millón de personas salieron por todos los medios», afirmó.

La principal vía de salida, la ruta Nicaragua-México, está hoy cerrada. Según Duany, la emigración cubana se redistribuye ahora hacia Suramérica, Centroamérica o Europa.

El debate sobre una posible intervención militar cobró fuerza tras la reunión del 29 de mayo entre el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, y el general Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR, celebrada en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo.

El Comando Sur ha reconocido públicamente tener planes de contingencia ante una posible nueva crisis de refugiados cubanos, lo que refuerza la dimensión migratoria como variable estratégica central en cualquier cálculo sobre el futuro de la isla.