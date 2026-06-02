Otra hotelera abandona Cuba: Aston se suma al éxodo tras las sanciones a GAESA

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Archipelago International, el gigante hotelero del sudeste asiático con más de 200 establecimientos en todo el mundo, comunicó su salida definitiva de Cuba, donde operaba seis hoteles bajo su marca Aston en los principales polos turísticos de la isla: La Habana, Varadero, Cayo Coco y Holguín.

La noticia, adelantada en exclusiva por el portal especializado Arecoa el domingo, se produce ante el plazo fijado por la administración Trump hasta el 5 de junio para que las empresas extranjeras corten sus vínculos comerciales con GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado militar cubano que controla gran parte de la infraestructura turística de la isla a través de su filial Gaviota.

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, estableció sanciones secundarias para compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con GAESA y sus filiales, y fijó esa fecha como límite para desinvertir.

La salida de Aston se suma a un éxodo sin precedentes en el sector hotelero internacional en Cuba, todo ello en apenas 72 horas.

La canadiense Blue Diamond Resorts, segunda hotelera por número de camas en la isla tras Meliá, confirmó el cese de sus operaciones «con efecto inmediato» a partir del 30 de mayo, dejando atrás 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones bajo marcas como Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance.

«A partir de esta fecha, las futuras reservas, consultas y coordinaciones serán gestionadas directamente por los respectivos propietarios de los hoteles y/o las entidades operativas locales correspondientes», señaló la compañía en un comunicado citado por el operador mayorista Sudameria Travel.

También Iberostar confirmó que dejó de operar 12 de sus 18 hoteles en Cuba desde el 1 de junio, todos vinculados a Gaviota/GAESA, calificando la situación en la isla de «crítica y compleja» y describiendo la medida como «un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional».

Entre los hoteles que Iberostar abandona figura el Selection La Habana, el edificio hotelero más alto de Cuba con 42 plantas, inaugurado en marzo de 2025 con una inversión de 200 millones de dólares.

El Departamento de Estado estadounidense describió a GAESA como «el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba» y lo acusó de haber desviado hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero.

El régimen respondió con un artículo en el diario oficial Granma titulado «Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado», sin mencionar el plazo del 5 de junio ni aportar cifras de auditoría sobre GAESA.

El turismo cubano ya venía en caída libre antes de este éxodo. En marzo de 2026 la isla recibió apenas 35,561 visitantes, y el sector acumula una caída del 55% en los primeros meses del año respecto al período anterior, con un impacto estimado de 300,000 trabajadores sin empleo estable.

Meliá Hotels International, la cadena con mayor presencia en Cuba con aproximadamente 35 hoteles y unas 14,000 habitaciones —el 14% de su cartera global—, es ahora la gran cadena extranjera pendiente de pronunciarse sobre su futuro en la isla, tras registrar pérdidas de cuatro millones de euros en su operación cubana en 2024 y una ocupación media del 34,1% en el primer trimestre de 2026.