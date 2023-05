Hospital militar cubano sin equipamiento para hacer lavados de oídos

El hospital militar cubano Luis Díaz Soto, uno de los supuestos bastiones de la salud en la isla, no cuenta con equipamiento para hacer lavados de oídos, según denuncia trascendida en redes.

La cubana Anyelín Linares denunció en el perfil de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor” que llevó a su niña al hospital militar, ubicado en Marianao, en La Habana, porque tenía un cerumen en unos de sus oídos que le impedía escuchar bien, pero que allí la doctora que la atendió le dijo que “no tenían nada para eso”, sin siquiera mirarla.

“La doctora empieza a preguntarle cosas a mi niña y ella a responder. Ella sin ni siquiera revisar ni mirarla, me dice aqui no tenemos nada para eso y ella escucha muy bien, a veces los niños hacen este tipo de cosas para que les hagamos caso”, contó Linares en el referido perfil.

Captura Facebook/ “Madres cubanas por un mundo mejor”

También dijo que tras escuchar la respuesta de la doctora, “super indignada recogí a mi nena y al llegar a mi casa me metí en Internet a buscar soluciones”.

“Bueno, al fin di con lo que tenía que buscar: una jeringuilla de 20 y yo misma le hice los lavados a mi hija y ahí está el resultado. En este mísero país ya no se puede ni ir al médico, no hay nadaaaa”, comentó, además, la madre, quien compartió el cerumen que le extrajo a su hija por su propia cuenta, tras investigar en Internet cómo hacer el procedimiento, que en realidad debe ser hecho por un especialista, ya que no es recomendable hacerlo sin conocimiento ni experiencia, menos después de consultar al "Doctor Google".

No obstante, no es la primera vez, que cubanos tienen que acudir a soluciones propias para resolver situaciones de salud, que deben ser atendidas en las unidades asistenciales públicas de la isla, donde hay carencias de hasta lo más elemental como guantes quirúrgicos, insumos para atención al paciente y medicamentos, hasta equipamiento y personal médico.

Los familiares de los enfermos tienen que conseguir casi todo por su cuenta, en el mercado informal, especialmente los antibióticos.

Este lunes el ministro de Salud Pública reconoció que hay una crisis sanitaria en Cuba y que no hay recursos suficientes para hacer frente a la demanda de asistencia médica en el país, aunque el primer ministro Manuel Marrero Cruz, culpó a la "carencia de ingresos en divisas", porque eso impide al gobierno "avanzar en la búsqueda de soluciones para las problemáticas más complejas que enfrentamos como país" y entre ellas mencionó "la producción de alimentos, la crisis energética y la adquisición de recursos que garanticen las demandas de salud de nuestra población".

Este jueves se conoció, además, que un joven que estaba ingresado en el Hospital de Santa Clara falleció sin recibir los antibióticos que necesitaba porque en el centro de salud no había los medicamentos.

En la jornada anterior, otra madre cubana denunció la mala atención médica que recibió su hijo de tres años en el Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez", en el municipio capitalino de Marianao.

Pedro José, de tres años, y su madre, Lidia Puente, estuvieron durante horas esperando por atención médica y sin poder ser remitidos a otro hospital por falta de ambulancia, mientras el pequeño permanecía con fiebre alta.

En la última semana, una embarazada cubana que fue ingresada para dar a luz en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba, denunció las pésimas condiciones y el maltrato que allí sufrió.

Yendis Martínez Aroche, de 26 años, aseguró que el centro parecía “más un basurero que un hospital, las cucarachas te quieren llevar, los baños dan pena, el trato del personal del laboratorio es pésimo. Y para qué seguir, si al final te quejes donde te quejes, esto va a seguir y peor", lamentó.