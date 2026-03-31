Polémica entre cubanos por entrevista de CNN a Sandro Castro: Críticas, indignación y acusaciones de “blanqueo”

La reciente entrevista de CNN a Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, ha desatado una ola de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la Isla, marcada por la indignación, el escepticismo y fuertes críticas tanto al personaje como al tratamiento periodístico del reportaje.

El material, emitido este lunes y centrado en las declaraciones de Sandro sobre economía, política y su visión del país, ha generado un amplio debate en redes sociales, donde predominan las acusaciones de falta de rigor y de haber ofrecido una plataforma complaciente a una figura asociada al poder.

Una de las críticas más repetidas es la percepción de que la entrevista evitó cuestionamientos incómodos. La periodista Luz Escobar resumió ese sentimiento al calificar el trabajo como un “publirreportaje”, señalando la ausencia de preguntas incisivas y el tono distendido del intercambio. “No fue una entrevista a Sandro Castro, fue blanqueo en prime time”, afirmó en la red X.

Ese término —“blanqueo”— se repite con frecuencia en los comentarios, donde muchos usuarios consideran que el reportaje contribuye a suavizar la imagen de un apellido históricamente asociado a la represión y la falta de libertades en Cuba. Para algunos, el problema no es solo el entrevistado, sino el espacio que se le concede.

“¿Por qué Sandro y no otra persona?”, cuestionó un usuario, reflejando una inquietud compartida: la centralidad mediática de una figura sin cargo oficial ni responsabilidad política directa, mientras otras voces —especialmente críticas— permanecen marginadas o silenciadas dentro del país.

Otros comentarios apuntaron directamente a las contradicciones entre el discurso de Sandro y la realidad cubana. Varias reacciones ironizaron sobre sus declaraciones en torno al “respeto” a diferentes ideas o la presencia de pensamiento “capitalista” en la Isla, recordando el historial represivo del régimen instaurado por su abuelo.

La periodista Camila Acosta fue especialmente en su denuncia dura al subrayar ese contraste, señalando que tales afirmaciones se producen desde una posición de privilegio, mientras millones de cubanos enfrentan escasez, apagones, y falta de libertades.

En esa línea, otros usuarios calificaron al personaje de “cínico” y “oportunista”, acusándolo de intentar adaptarse a un posible cambio de escenario político sin renunciar a los beneficios heredados.

También emergió con fuerza otra línea de crítica: la impunidad. Varios comentarios compararon la libertad con la que Sandro se expresa —incluyendo opiniones que podrían interpretarse como críticas al sistema— con la represión que enfrentan ciudadanos comunes por manifestarse o emitir opiniones similares.

“A él no le pasa nada porque pertenece a la dinastía Castro”, resumió un usuario.

Junto a las críticas al personaje, también hubo ataques directos a CNN. Algunos usuarios acusaron a la cadena de “servilismo” o de contribuir a legitimar narrativas favorables al régimen cubano. En inglés y en español, varios comentarios coincidieron en cuestionar la decisión editorial de dar protagonismo a Sandro Castro.

Más allá del debate, lo ocurrido confirma un fenómeno más amplio: Sandro Castro ha dejado de ser una figura marginal para convertirse en un personaje central del debate mediático sobre Cuba.

La entrevista de CNN no ha hecho más que amplificar esa condición, trasladando al plano internacional una discusión que lleva años desarrollándose en el ecosistema informativo cubano.

El resultado es un escenario donde su figura genera tanto rechazo como atención, y donde cada aparición pública —ya sea en redes sociales o en medios internacionales— provoca una reacción inmediata.

Entre críticas, sospechas y cuestionamientos, Sandro Castro continúa ocupando un espacio desproporcionado en la conversación pública, en un país donde sobran historias urgentes por contar.