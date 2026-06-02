Demócratas del Congreso buscan impedir nuevamente que Trump actúe militarmente contra Cuba sin autorización

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Legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos están impulsando una nueva resolución de poderes de guerra para impedir que el presidente Donald Trump ataque a Cuba sin autorización del Congreso, según reveló este lunes un reportaje del medio NOTUS.

Los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego encabezan la iniciativa en el Senado, donde una medida similar fracasó el pasado 29 de abril por 51-47 votos, con el demócrata John Fetterman votando junto a los republicanos y solo Susan Collins y Rand Paul apoyando la medida desde el lado republicano.

En la Cámara de Representantes, los congresistas Gregory Meeks y Nydia Velázquez impulsan una resolución paralela con el mismo objetivo: obligar al Ejecutivo a obtener el respaldo del Congreso antes de emprender cualquier acción militar contra la isla.

El temor a un conflicto prolongado no se limita a los demócratas.

«Creo que una guerra con Cuba sería una de esas guerras en las que es fácil entrar y difícil salir», advirtió William LeoGrande, experto en Cuba de la American University, señalando que Estados Unidos podría terminar intentando gobernar el país «de la misma manera que terminó intentando gobernar Irak».

La presión militar de Washington sobre La Habana se ha intensificado de forma notable en las últimas semanas.

El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz opera en el Caribe desde el 20 de mayo, mientras que drones y aviones de vigilancia estadounidenses han acumulado más de 150 horas de vuelo alrededor de Cuba desde febrero.

El Pentágono ha posicionado tropas y armamento para actuar con rapidez si Trump da la orden final, con opciones que van desde ataques de precisión hasta un intento de tomar el control del gobierno cubano.

El propio Trump declaró a periodistas a principios de mayo: «Otros presidentes han estado considerando esto durante 50 o 60 años, buscando soluciones. Y parece que seré yo quien lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo».

El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Cuba de «Estado fallido a 145 kilómetros de nuestras costas» y amenaza para la seguridad nacional, en una reunión de gabinete celebrada el pasado miércoles.

Sin embargo, los analistas advierten que abrir un nuevo frente mientras Estados Unidos gestiona el conflicto con Irán sería un error estratégico.

Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señaló que algunas municiones usadas en Irán ya escasean, y que cada misil empleado en otro teatro reduce la disponibilidad ante una posible crisis con China en el Pacífico occidental.

Incluso el representante republicano Don Bacon, general retirado de la Fuerza Aérea, expresó sus reservas: «Me preocuparía extralimitarme, y creo que no es el momento adecuado. Concentrémonos en Irán, terminemos lo que estamos haciendo en Venezuela».

Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, con déficits de generación superiores a 1,955 MW en horas pico y apagones de hasta 24 horas en varias provincias.

El corte del suministro de petróleo venezolano —que representaba el 30% del consumo cubano, unos 27,000 barriles diarios— ha agravado la situación, mientras Rusia y China no han cubierto el vacío.

Ninguno de los expertos consultados considera que un ataque sea inminente, y todos interpretan la presión actual como una herramienta para forzar concesiones del régimen.

No obstante, LeoGrande advirtió que la acción militar sigue estando «absolutamente» sobre la mesa si Cuba se niega a aceptar las condiciones de Estados Unidos.